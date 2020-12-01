وزيرة التضامن في أول زيارة لـ كفر الشيخ.. القباج تفتتح مشروع فرصة وتتفقد دور الأيتام وجمعية الهلال الأحمر.. تفاصيل

- وزيرة التضامن : تمويل 620 مستفيدًا من فرصة بقيمة 15 ألف جنيه لكل مشروع

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي صيادات مطوبس ودسوق بـ كفر الشيخ

- محافظ كفر الشيخ: وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير 300 نول للسيدات في مركز "فوه"





شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة نائبًا عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الثلاثاء، افتتاح مشروع برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.





جاء ذلك بحضور النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، واللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.





وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ620 مستفيدًا، بقيمة 15 ألف جنيه لكل مستفيد بـ5 قري وهى" الشهابية، والحماد، والشيخ مبارك ببلطيم، والمجاز الشرقي، والغربي، وتوابعهم ،وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول".





وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرض 5 نماذج لمشروعات تلك الأسر، والتي تتمثل في بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة 120 طائرا عمر 120 يومًا لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هي المرحلة الأولي من المشروع، والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ27 محافظة، فضلًا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج فرصة يستهدف ثلاث فئات السيدات المعيلات "الأرامل والمطلقات أو المتزوجات ويهدفون لتحسين حياتهن "، وكذلك الصيادات والحرفيات، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ تتوافر بها فرص عمل، لذلك تسعي لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمواطنين.





وأضافت نيفين القباج، أن بطارية الدواجن ربطت أكثر من حرفة ببعضها، ومن ثم وفرت العديد من فرص العمل، مشددة على أن هناك هدفًا آخر للمشروع وهو توفير التغذية السليمة للأسرة بشكل جيد، والاهتمام بصحة الأطفال خاصة في ظل ارتفاع نسبة الانيميا بين الأطفال.





وأوضحت وزيرة التضامن، أن البرنامج موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل"، مشيرة إلى أنه لن يتم ايقاف برنامج تكافل لهن إلا بعد عام من القرض، وذلك بهدف طمأنة الأسر، والتأكيد علي مساندة الدولة لهن وعدم تركهن إلا بعد نجاح المشروع.





وأشار إلى أن الوزارة تسهم كذلك في توفير وسيلة تنظيم أسرة مجانا للسيدات، خاصة أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما أثر ذلك بالسلب اقتصاديًا عليها ، لذلك تتيح وزارة التضامن الاجتماعي وسائل تنظيم الأسرة مجانًا لكل سيدة تنفذ مشروعًا، خاصة أن الهدف تنمية الأسرة بأكملها وليس تنمية المشروع.





ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن هناك تواصلا مع وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل الإعداد للزيارة التي حققت عدة أهداف لعدة شرائح في المحافظة، مشيرًا إلي أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير 300 نول للسيدات في مركز "فوه" من أجل النهضة بهذه الصناعة من جديد واستعادة بريقها الذي كانت عليه.





وأضاف محافظ كفر الشيخ أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لديها اهتمام بالصيادين في ظل الدعم اللا محدود لهذه الفئة، مشيدًا في الوقت ذاته بمشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي، حيث إن بطارية الدواجن فكرة عبقرية، خاصة أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن.





وأوضح أن المشروع يهدف لمساعدة المستفيدين في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.





وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد استهلت زيارتها لمحافظة بتفقد جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم مركزًا للعناية المركزة، ومركزًا للغسيل الكلوى، بالإضافة إلى حضانة للأطفال المبتسرين.





واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح وافٍ عن الإمكانيات التي تضمها الجمعية والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، خاصة وحدة العناية المركزة التي تم تجهيزها على أحدث مستوى وتضم 10 أسرة، وتضم وحدة الغسيل الكلوي 15 جهازًا، بالإضافة إلى جهازين للتنفس الصناعي.





والتقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عددا من صيادات مركزي مطوبس ودسوق خلال زيارتها لمحافظة كفر الشيخ.





وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بالتواجد وسط الأهالي، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالصيادين والصيادات؛ حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية"بر أمان" من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الإنتاج والاهتمام بصحتهم، مبدية احترامها وتقديرها لكل سيدة تعمل وترعى أسرتها.





واستمعت وزيرة التضامن لمطالب الصيادات، والتي تركزت حول توفير زي " بدلة" للصيد، بالإضافة إلي شبكة غزل تساعدهم علي الصيد وبوكس فايبر "ثلاجة"لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم علي الصيد ،كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستسعي لتنفيذ مطالبهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة الي أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراع علي "تكافل وكرامة" مرة أخري، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.





كما قررت إرسال فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول علي برنامج" تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، ويتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.