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حوادث

مصرع طالبة جامعية أسفل عجلات قطار بالزقازيق

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:27 م
جثة
جثة
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محمد الطحاوي

لقيت طالبة بـ جامعة الزقازيق اليوم، الثلاثاء، مصرعها أسفل عجلات القطار بمحطة العصلوجي بمركز الزقازيق وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.


تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ الي مركز شرطة الزقازيق عن مصرع "هناء ع"، 22 سنة، طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق؛ أسفل عجلات القطار دهسها بناحية  "العصلوجي" بدائرة مركز شرطة الزقازيق.


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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أنه أثناء محاولة الفتاة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص للمشاة، دهسها القطار وشطرها إلى نصفين. 


وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الأحرار" وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.


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