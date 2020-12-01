هل تؤثر مواعيد غلق المحال العامة على النشاط الاقتصادي؟.. نائب يجيب

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ أن الهدف الرئيسي من قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة،هو التنظيم وترشيد الطاقة وإعادة الانضباط للشارع المصري من جديد.





وأشار في تصريح خاص، إلى أن مواعيد فتح وغلق المحال العامة، يأتي في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰، قائلا: لا يوجد مشكلة على الاطلاق في هذا القرار الحيوي





وأضاف عضو مجلس الشيوخ الى ان تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي يبدأ تطبيقه اليوم الأول من ديسمبر 2020، سيعمل على القضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين.





وشدد أبو عايشة، أن جميع المواطنين سعداء بعودة الانضباط في الشارع المصري كما انه لا يوجد أي مكان في العالم حتى في الدول العظمي المحال الصغيرة والكبيرة والسياحية وغير السياحة تظل هكذا مفتوحة الليل بالنهار، موضحا انه يثمن هذا القرار للغاية، وسينعكس ايجابا على ملايين المصريين الفترة القادمة، ولن يؤدي الى تباطؤ النشاط الاقتصادي أو غيره وفق بعض الشائعات والفبركات لكون الغلق يتم بعد "سكون" حركة الجميع تقريبا في الشارع.



