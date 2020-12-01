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برلمان

هل تؤثر مواعيد غلق المحال العامة على النشاط الاقتصادي؟.. نائب يجيب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:14 م
مواعيد غلق المحلات
مواعيد غلق المحلات
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ أن الهدف الرئيسي من قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة،هو التنظيم وترشيد الطاقة وإعادة الانضباط للشارع المصري من جديد. 

وأشار في تصريح خاص، إلى أن مواعيد فتح وغلق المحال العامة، يأتي في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰، قائلا: لا يوجد مشكلة على الاطلاق في هذا القرار  الحيوي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ الى  ان تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي يبدأ تطبيقه اليوم الأول من ديسمبر 2020، سيعمل على القضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين.

وشدد أبو عايشة، أن جميع المواطنين سعداء بعودة الانضباط في الشارع المصري كما انه لا يوجد أي مكان في العالم حتى في الدول العظمي المحال الصغيرة والكبيرة والسياحية وغير السياحة تظل هكذا مفتوحة الليل بالنهار، موضحا  انه يثمن هذا القرار للغاية، وسينعكس ايجابا على ملايين المصريين الفترة القادمة، ولن يؤدي الى تباطؤ النشاط الاقتصادي أو غيره وفق بعض الشائعات والفبركات لكون الغلق يتم بعد "سكون" حركة الجميع تقريبا في الشارع.

بدأت المحال العامة في تطبيق المواعيد الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء أول ديسمبر.

جاء إعلان شعراوي قبل 10 أيام، بعد موافقة اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وجميع الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتأتي المواعيد الجديدة كالآتي:

- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).

- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا  والساعة 12 منتصف الليل شتاء.

- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة  لتُغلق الساعة 1 صباحًا.

- استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وستكون المواعيد الجديدة دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.
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