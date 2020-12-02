اليوم.. إجراء القرعة العلنية للمستفيدين من منازل القرى النموذجية في الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن إجراء القرعة العلنية للمستفيدين من منازل القرى النموذجية (بشاير خير الوادي رقم ١) بقريه المنيرة،









وتجري القرعة اليوم الأربعاء بمركز شباب المنيرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.





وذلك طبقا للكشف المرفق والحضور شخصيًا أو بموجب توكيل رسمي.





وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إن المركز فتح باب التقديم للاستفادة من مشروع القرى النموذجية بالمحافظة" مع وجوب استيفاء المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة طبقًا لقرار المحافظ رقم "186" لسنة 2020 والأولوية لأبناء الداخلة وبلاط وكان آخر ميعاد لاستلام الطلبات 20/7/2020 وتقديم الطلبات عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان رئاسة المركز.





وأضاف مجدي الطماوي أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفي وهي تتمثل في أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات وأن يكون السن متراوحا بين 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل دراسي "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون.





وأوضح مجدى الطماوى ، أنه يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الأراضي أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجين بكافة أنواعها وألا يكون حاصل على مشروع تاكسي أو بيت ريفي أو أرض أو شقة تخص المحافظة أو الإسكان الاجتماعي أو شطب بيتك وألا يكون له سجلا تجاريا يفيد بممارسته نشاطا تجاريا وألا يكون حكم عليه في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره .





ويثبت ذلك من خلال صحيفة جنائية ولا يجوز للمنتفع أن يغادر المنزل وموقع العمل لمدة 5 أيام متواصلة وفى حال ثبوت ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه على أن تكون الأولوية في القبول لصغار السن وخريجي الزراعة والطب البيطري من أهالي مركزي الداخلة وبلاط وأن يتقدم المنتفع ب18 خطاب بالإفادات التي تؤكد عدم انتفاعه مطلقا من كافة الجهات التي تصدر تلك الخطابات.



