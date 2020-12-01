مصالحات الأزهر: قريبا حل خصومة ثأرية في الجيزة

قال الشيخ محمد زكي ، مقرر لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، أن اللجنة تواصل عملها في الفترة الحالية وفق الاجراءات الاحترازية التي تشدد عليها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف زكي، في تصريح لصدى البلد، أن هناك عدة خصومات تواصل اللجنة لقائاتها الأولية مع الأطراف وفق الاجراءات الاحترازية منوها أنه في القريب العاجل سيتم الاعلان عنها وحلها بإذن الله فور الانتهاء من اجراءات الصلح بين جميع الأطراف.





وأشار إلى أن اللجنة لا تعمل بمفردها في المحافظات بل هناك تنسيق تام مع الجهات الأمنية وقيادات المحافظات وكذلك ممصلي وزارة التضامن الإجتماعي، لتسهيل عملها والتشاور في الطرق السليمة لإنهاء المشكلات.





وذكر أن اللجنة الآن تنهي إحدى الخصومات بسبب خصومة في الجيزة ناتجة عن جريمة قتل ، منوها أن بعض المشكلات قد ندعو الطرفين فيها إلى مشسيخة الأزهر، أو إنهاءها في المحافظات في إحدى قاعات المحافظة أو أحد مراكز الشباب ولذلك يتم التنسيق مع المحافظات في هذا الشأن.





وأوضح، أن لجنة المصالحات في الفترة الحالية لها فرع في كل محافظة وكل فرع يقوم بمهامه للصلح مع التنسيق مع اللجنة في مشيخة الأزهر.





وأوضح أن لجنة المصالحات العليا للخصومات الثأرية، التي تشكلت منذ ٢٠١٤، تعمل بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن لإنهاء الخصومات الثأرية، وإحلال الأمن بين الخصوم، ومنع التربص والاعتداء بينهم، مبينًا أن اللجنة ليست لها علاقة بمرتكبي جرائم القتل، فهؤلاء يتولى أمرهم الأمن والقضاء.

وشدد على ضرورة الالتزام بما تعلمناه من آيات القرآن الكريم التي تؤكد أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب ديني وعمل سامى حثت عليه جميع الأديان السماوية، لنشر المحبة والألفة، والأمن والأمان والسلام، بين المواطنين، ومنه قوله تعالى، (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)، وقوله تعالى، ( كل نفس بما كسبت رهينة).

وأكد أن لجنة المصالحات العليا واللجان الفرعية بالمحافظات ستواصل عملها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية حتى آخر خصومة في مصرنا إن شاء الله.





يترأس اللجنة، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، وعضوية الشيخ محمد زكي، أمين الدعوة السابق بالأزهر، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، والدكتور عصام جلال، ممثلا لوزارة التنمية والحكم المحلي، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المتحدث باسم اللجنة، والدكتور محمود الهواري، المنسق العام، والدكتور حسن يحيى، والشيخ حمادة عيسى.