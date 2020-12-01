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رياضة

سباحة الأهلي تتوج بالدرع العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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محمد سمير
توجت سباحة الأهلي  بلقب بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 26-30 نوفمبر.

وقدمت فرق السباحة في الأهلي عروضًا قوية، واستحوذت على المركز الأول في أغلب المراحل العمرية المشاركة بالبطولة.

وحصل الأهلي على كأس المركز الأول لمرحلتي ١٦ سنة ناشئين وناشئات، و١٨ سنة ناشئين، و١٩ سنة ناشئات، ومرحلة العمومي آنسات.

بينما حصل الأهلي على كأس المركز الثاني لمرحلة العمومي رجال، ومرحلة 17 سنة ناشئات، بالإضافة لكأس المركز الثالث لمرحلة ١٨ سنة ناشئات، و١٩ سنة ناشئين.

ويضم الجهاز الفني: وائل عزت رئيسًا للجهاز، ومحمد فاضل نائب رئيس الجهاز، وخالد عوض مدير فني سباحة المياة المفتوحة ، وتامر زينهم مدير فني السباحة ، وأشرف صلاح مدير فني السباحة،ومحمد علام مدير جهاز السباحة، وأحمد أسعد مدير إداري السباحة القصيرة والطويلة، وأحمد فهمي مدير إداري سباحة المياة المفتوحة، والدكتور محمد عبدالناصر طبيب الجهاز وأحمد الشايب إداري الجهاز ووليد رسمي اخصائي التدليك
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