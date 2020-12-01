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فن

بنوتة.. أمنية حسن تستعد لأول ألبوماتها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:29 م
أمنية حسن
أمنية حسن
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سعيد فراج
تستعد الفنانة الشابة أمنية حسن لطرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بنوتة" وهو مكون من ثمانية أغاني.

سيقوم بتصويرها جميعا بطريقة الفيديو كليب المخرج والمنتج الغنائي ميدو منيب من خلال شركتهPause production  وتعاملت فيه مع عدد كبير الملحنين منهم محمد جوليو واسلام الابتي ومصطفى أمين واسلام رفعت ويحيى مهدي، وعدد من الموزعين منهم  أمجد معتز وحسام سعيد واسلام رفعت ويحيى مهدي وأحمد ايهاب، وعدد كبير من الشعراء منهم محمد ابراهيم وأحمد عبدالنبي ومحمد حسن معوض وأحمد معتز ومحمد جابر وسلمى رشيد، وسيتم تصوير أغانيه في الفترة ما بين شهري يناير وفبراير القادمين.

وكانت أمنية  قد طرحت مؤخرا فيديو كليب بتقنية الجرافيكس لأغنيتها عشم إبليس وهي من كلمات محمد ابراهيم والحان اسلام علي وتوزيع امجد معتز. ومصنوعة بتقنية ال motion graphic من تنفيذ حسن جاد.  وتستعد أمنية قريبا لطرح فيديو كليب جديد  لأغنيتها " بنوتة". وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت وتم تسجيلها ف استوديو click sound وهندسة صوتية ل بيشوي مجدي.

وتقول أمنية أن الأغنية  تصف حالة حب من بنت لحبيبها، الفيديو من إخراج ميدو منيب وسيتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية، الأغنية سيتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليو تيوب.

الجدير بالذكر أن أمنية حسن من مواليد الكويت  تخرجت من طب عين شمس دفعة ٢٠١٣، وهي تغني منذ فترة طويلة ولم تكتفي بالغناء بل تهوى التمثيل أيضا وحصلت على جائزة أفضل صوت وأفضل ممثلة بجامعة عين شمس لفترات طويلة.

واحترفت أمنية حسن، الغنا منذ عام ٢٠١٢، وكونت فرقتها عام  ٢٠١٦، وتجمع أمنية في غنائها بين ألوان الموسيقى المختلفة من شرقي ل لاتين وجاز عربي.

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