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محافظات

اليوم.. قافلة طبية بمركز كفر البطيخ في دمياط علي مدار يومين

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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زينب الزغبي

تنظم  مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية اليوم الأربعاء علي مدار يومين في قرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ علي مدار يومي الأربعاء والخميس ٣،٢ ديسمبر ٢٠٢٠ .

وأكدت مديرية الصحة في بيانها انه هناك خطة لتنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد من مركز المحافظة خلال شهر ديسمبر الجارى، والتى تأتى تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

تأتى تلك الخطة وفقًا للبيان التالي :

١-قرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس ٣،٢ ديسمبر ٢٠٢٠

٢-قرية أبو راشد بمركز كفر سعد يومى الأربعاء والخميس ١٠،٩ ديسمبر ٢٠٢٠

٣-قرية الرياض بمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس ١٧،١٦ ديسمبر ٢٠٢٠

٤-قرية كرم ورزوق بمركز فارسكور ٢٤،٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠

٥-قرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد ٣١،٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠


الجدير بالذكر ،ان وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان  من خلال تنظيم القوافل الطبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر الجاري والتى قد بدات تلك القوافل منذ فترة ومستمرة في كافة محافظات الجمهورية.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وسبق وأن نظمت مديرية الشئون الصحية بدمياط العديد من القوافل الطبية بمختلف قري ومدن المحافظة لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بالقري المحرومة من الخدمات ولسهولة الوصول الى المرضي بقراهم وتحويل الحالات المرضية التى بحاجه الى اجراء فحوصات طبية او عمليات جراحية الى مستشفيات المحافظة المختلفة.

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