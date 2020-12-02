فيديو جراف| أول تصريحات مشرد إنجليزي أنقذه محمد صلاح

موقف محمد صلاح مع العجوز المشرد لم يكن الأول، حيث اشتهر الفرعون المصري بالعديد من المواقف الإنسانية التي قام بها خارج الملعب، أنقذ نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح مشردًا إنجليزيًا بعد تعرضه لمضايقات من مجموعة من الشباب، وذلك فى لفتة إنسانية.
وتمت مشاهدة اللاعب المصرى مجموعة من الشباب يحاولون مضايقة رجل عجوز فى محطة وقود قريبة من ملعب أنفيلد رود.
وقال العجوز المشرد "ديفيد كريج" لصحيفة "صن" البريطانية إن "صلاح تدخل وأنقذه من الشباب الذين كانوا يضايقونه ويسخرون منه، من خلال التحدث معهم وتوجيه بعض الكلمات".
ولمزيد من التفاصيل حول أول تصريحات للرجل الذي أنقذه محمد صلاح في بريطانيا، شاهد الفيديو جراف التالى.