ارتفاع ثقة المستهلكين في بريطانيا بفعل أنباء لقاح كورونا

قالت شركة "يوجوف" لاستطلاعات الرأي اليوم، إن ثقة المستهلك البريطاني تحسنت بشكل طفيف مع تزايد احتمالية الحصول على لقاحات مضادة لكوفيد-19، وأضافت أن مؤشرها لثقة المستهلكين زاد إلى 102.3 من 101.4 قبل شهر.





قال دارين ياكسلي مدير أبحاث الرأي في "يوجوف"، يظهر مؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر، تزايد ثقة المستهلك في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وإن كان ذلك طفيفا، مضيفا أنه بعد أنباء عن ظهور علامات نجاح على ثلاثة لقاحات جديدة محتملة، يشعر المستهلكون بمزيد من التفاؤل إزاء أوضاعهم المالية وأسعار المنازل على وجه الخصوص".





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وحضت الحكومة البريطانية الشركات على الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي في غضون شهر واحد على بريكست، مع بقاء المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة متوقفة. وحذر الوزراء من أن الوقت ينفد مع اقتراب الموعد النهائي، وأنه يتعين على الشركات إنهاء الاستعدادات لتجنب الاضطراب المحتمل مع سريان القواعد الجديدة في الأول من يناير المقبل.





وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، بعد ما يقارب أربع سنوات من الإستفتاء على العضوية الذي قسم الأمة وعرقل سياساتها. وبموجب اتفاقية الانفصال المبرمة مع بروكسل، تظل بريطانيا ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي لبقية هذا العام.





وتوجد تساؤلات كثيرة حول الحياة خارج الاتحاد وبعض القلق، بالنظر إلى المأزق الحالي في المفاوضات التجارية، لكن الحكومة البريطانية متفائلة وتقول إن بريطانيا ستزدهر مهما كانت نتيجة المحادثات.





وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف إنه "بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، هناك تغييرات مضمونة يجب أن تُعدها الشركات في الوقت الحالي". وأضاف: "لا وقت لدينا لنضيعه مع بقاء شهر فقط على بريكست " .