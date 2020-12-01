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أخبار العالم

السعودية تؤجل موعد رفع القيود عن سفر المواطنين للخارج

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:43 م
السعودية تؤجل موعد
السعودية تؤجل موعد رفع القيود عن سفر المواطنين للخارج
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل موعد رفع القيود عن مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

جاء ذلك بعد أن ذكرت الوزارة في بيان سابق أن رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل سيكون بعد تاريخ 1 يناير المقبل.

وكان هناك ترقب في المملكة بشأن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح بالرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، أو إرجائه إلى موعد آخر، وذلك بناء على التقارير الواردة إلى الجهات المختصة حول انتشار فيروس كورونا المستجد بالعالم.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الثلاثاء عن، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357623 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 374 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347176 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5907 حالات وفاة.
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