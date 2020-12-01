الغرف التجارية: نحن في حاجة إلى الهدوء النسبي بشوارع العاصمة.. فيديو

أكد محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أننا في حاجة أن تكون شوارع العاصمة بها هدوءا نسبيا مؤكدا أنه في الوقت السابق كانت مشغولة على مدار 24 ساعة.





وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي أنه كان لا بد من قرار الإغلاق للتقليل من إستهلاك الطاقة إضافة إلى أن هناك من كان يتضرر من الفتح على مدار 24 ساعة نظرا لوجود اعمال للمواطنين في الصباح.





وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار الصادر من وزير التمية المحلية أن هناك قرار صادر من وزير التنمية المحلية حدد مواعيد اغلاق المحال التجارية 10 مساءا فى الشتاء يومي الخميس والجمعة الاغلاق الساعة 11 و المطاعم والمقاهي ستغلق الساعة 12 ويومي الخميس والجمعة ستغلق الساعة 1



