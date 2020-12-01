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الغرف التجارية: نحن في حاجة إلى الهدوء النسبي بشوارع العاصمة.. فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:43 م
غلق المحلات
غلق المحلات
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محمود محسن
أكد محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أننا في حاجة أن تكون شوارع العاصمة بها هدوءا نسبيا مؤكدا أنه في الوقت السابق كانت مشغولة على مدار 24 ساعة.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي أنه كان لا بد من قرار الإغلاق للتقليل من إستهلاك الطاقة إضافة إلى أن هناك من كان يتضرر من الفتح على مدار 24 ساعة نظرا لوجود اعمال للمواطنين في الصباح.

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار الصادر من وزير التمية المحلية أن هناك قرار صادر من وزير التنمية المحلية حدد مواعيد اغلاق المحال التجارية 10 مساءا فى الشتاء يومي الخميس والجمعة الاغلاق الساعة 11 والمطاعم والمقاهي ستغلق الساعة 12 ويومي الخميس والجمعة ستغلق الساعة 1 

وقد قال النائب محمد عطية الفيومي عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إن اللجنة درست المواعيد الخاصة بفتح المحال وغلقها منذ فترات كبيرة لافتا إلى أنه كان هناك تجربة في السابق ولكنها لم تنجح وتم إلغاءها لأن الإغلاق كان مبكرا في السادسة مساءً.

وأضاف ، أن أنه لم يبدأ التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، نظرا لكثرة التفاصيل، وهناك اجتماعات كثيرة وجهود شاقة، نظرا للمهام الضخمة الموكلة للجنة.

وتابع عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أنه لا يوجد آلية لتمديد المواعيد ولكن محافظة الإسكندرية من الممكن ان يتم طلب تمديد الاغلاق ساعة وسيكون هناك مرونة في ذلك .

وأشار الفيومي إلى أن الورش داخل الكتل السكنية ستكون مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحا لـ 6 مساءً لكن الموجودة بـ مناطق حرفية لا تخضع لذلك.

وقال عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن هناك نسبة رضاء على قرار مواعيد الإغلاق والفتح بواقع ٩٩٪؜.

وأكد عضو اللجنة العليا للمحال العامة، إننا لم نتفق على مواعيد محددة حتى الآن لإغلاق المحال التجارية.

وأضاف الفيومي  أن مواعيد إغلاق المحال والمقاهي سوف تختلف من منطقة لأخرى.

 وأشار إلى أن القانون حدد مددًا معينة بشأن تراخيص المحال كما أن هناك إجراءات ميسرة في القانون منها ترخيص المحال بالإخطار، لافتا إلى أن القانون أنشأ ما يسمى مراكز الإعتماد لمنح شهادة استيفاء شروط الترخيص للمحال.
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