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فن

تامر حسني يتصدر الحملة الدعائية لأحد الهواتف المحمولة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:45 م
تامر حسني
تامر حسني
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سعيد فراج
أعلنت إحدى شركات الهواتف المحمولة، في السوق المصري، تصدر الفنان تامر حسني، الحملة الإعلانية لها خلال الفترة المقبلة، إذ نشرت صورة بوستر الأعلان الأول لها، وعلقت قائلة: «رحبوا معانا بالسفير الجديد .. السوبر ستار تامر حسني .. شاركنا على مدار اليوم و أعمل ريتويت على هاشتاج». 

من جهة أخرى، حققت أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز 11 مليون مشاهدة، وحققت 11 مليون و735 ألف مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك طرحها في 21 نوفمبر الماضي.

تقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".

دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه  و ساب وجع فيا و أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".

أغنية "نفس النهاية" كلمات: أحمد المالكي، وألحان : مدين، وتوزيع وميكس : أحمد عبد السلام، وماستر: أمير محروس، Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو جلال فهمي.

وكان الفنان تامر حسني قد طرح أغنية" في جمال كده" عبر قناته على يوتيوب، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي".
 
وكانت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى حصدت 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر  أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".

"كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك  أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك". 

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس الماضى.
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