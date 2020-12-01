إيهاب سليمان: 8 مليون سيدة تعرضت للعنف في مصر خلال 2014

قال الدكتور إيهاب سليمان، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، إن أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بالمستشفى هي وحدة متكاملة مختصة بالتعامل مع السيدات المعنفات اللاتي يتعرضن للعنف بصورة أو بأخرى.





وأضاف الدكتور إيهاب سليمان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة بإنشاء وحدات في جميع الجامعات في مصر، وإعطاء دورات تدريبية لتدريب مدربين وأطباء وتمريض وكل الهيئة المعاونة بحيث تنتشر في جامعات مصر، وكانت تلك مبادرة جيدة جدا.





وأوضح أن الوحدة يعمل فيها أطباء من قسم النساء والتوليد وأطباء بقسم الأسرة وأطباء متخصصون في الصحة النفسية وآخرون من الطب الشرعي، للتعامل مع المعنفات، لافتة إلى أن ثلث سيدات العالم يتعرضن للعنف بصورة او بأخرى بواقع 1.3 مليار سيدة، حيث أن الحرمان من الميراث أو التعليم أو الزواج المبكر وغيره جميعها يعتبروا عنف.





ونوه بأنه خلال عام 2014 تعرض 8 مليون سيدة للعنف طبقا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة، معقبا: "تقديم الخدمات دون حجز، القصر العيني مفيهوش حجز أو تليفون"، مؤكدا أنه يتم الحفاظ على سرية بيانات المعنفات.