الإفتاء: يجب على المتيمم قطع الصلاة إذا حضر الماء.. فيديو

هل يشترط التيمم بالتراب

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن التيمم عند مذهب المالكية لا يشترط فيه الضرب على التراب، على عكس الشافعية.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « ما حُكم التيمم بدون تراب؟»، أنه يمكن لمن فقد الماء سواء كان الفقد شرعيًا أو حسيًا التيمم علي مذهب المالكية، مشيرًا إلى أنه لا يشترط وجود تراب، على عكس مذهب الشافعية، الذي يرى بأنه ينبغي أن يكون التيمم بالضرب على التراب.

وأضاف أن الشافعية يقولوا إنه ينبغي أن يكون التيمم بالضرب على التراب، فيما يكون التيمم على مذهب المالكية، بإحضار "زلطة"، أي حجر ، وتُغسل وتُطهر جيدًا، ويضرب عليها مرة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين، لافتًا إلى أن شيخ شيخك هو شيخك، حيث إن المالكي شيخ الشافعي، لذا يمكن للمُسلم أن يُقلد من أجاز.

واستشهد بما أرشدنا -صلى الله عليه وسلم- فقال: «التيمم طهارة من فقد الماء ولو مئة سنة»، منوهًا بأن الفقد قد يكون شرعيًا أو حسيً، ويعني الفقد الشرعي بأن الماء موجود لكن لا يمكن للإنسان استعمالها، أما الحسي فهو أن يكون الماء مقطوعًا.