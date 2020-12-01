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محافظات

صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:35 م
جلسة تصوير محتشمة
جلسة تصوير محتشمة في معابد الاقصر
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شمس يونس
شهدت منطقة آثار الأقصر ، اليوم الثلاثاء جلسة تصوير متميزة لفتاة من مدينة الأقصر   ردا على جلسة التصوير التي قامت بها عارضة الازياء " سلمى الشيمي "  غير اللائقة على حد قول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك. 

وظهرت الفتاة بالصورة مرتدية الملابس المحتشمة والحجاب رافعة شعار " أن الحشمة لا تنقص من جمال المرأة شيئا" وقام بتصوير الفتاة المصور المبدع عبد الله منصور. 

وشهدت الساعات الأخيرة تداول صور لفتاة ترتدي زيا فرعونيا في جلسة تصوير بمنطقة الهرم المدرج بـ سقارة ، لتنقلب الى تحقيق وإحالة للنيابة.


بدأت القصة بقيام احدى عارضات الأزياء بعمل جلسة "فوتوسيشن" ، مرتدية الزي الفرعوني في العديد من الصور ، لتنهال سهام السوشيال ميديا عليها، لتلقى الانتشار الاوسع على صفحات التواصل .


وعقب الانتشار السريع لـ"الفوتو سيشن" بمنطقة الهرم المدرج في سقارة ، كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري ، بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة وتفاصيلها ، حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة و الاثار .

وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام احدى الفتيات بالتصوير داخل إحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية و تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
صعيدية ترد على سلمى الشيمي بجلسة تصوير محتشمة في معابد الأقصر.. شاهد
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