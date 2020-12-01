اقتصاد السعودية.. مليارا ريال صافي مشتريات الأجانب بالبورصة في نوفمبر

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، صافي مشتريات بنحو ملياري ريال، خلال شهر نوفمبر 2020.





وبحسب بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، جاء تحقيق الأجانب صافي مشتريات، كحصيلة للفارق بين إجمالي مشتريات نحو 16.67 مليار ريال تعادل نسبة 6.45% من إجمالي عمليات الشراء، مقابل 14.67 مليار ريال إجمالي مبيعات تمثل نسبة 5.67% من إجمالي عمليات البيع، خلال نوفمبر الماضي.





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وبشأن نسبة قيمة ملكية المستثمر الأجنبي، ذكرت "تداول"، أنها شكلت نسبة 2.28% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع 0.08% مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودية الرئيسي نحو 9.3 تريليون ريال، بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع نسبته 7.73% مقارنة بالشهر السابق له.