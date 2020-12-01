ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مليارا ريال صافي مشتريات الأجانب بالبورصة في نوفمبر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:50 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
Advertisements
وكالات
سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، صافي مشتريات بنحو ملياري ريال، خلال شهر نوفمبر 2020.

وبحسب بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، جاء تحقيق الأجانب صافي مشتريات، كحصيلة للفارق بين إجمالي مشتريات نحو 16.67 مليار ريال تعادل نسبة 6.45% من إجمالي عمليات الشراء، مقابل 14.67 مليار ريال إجمالي مبيعات تمثل نسبة 5.67% من إجمالي عمليات البيع، خلال نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضا:

وبشأن نسبة قيمة ملكية المستثمر الأجنبي، ذكرت "تداول"، أنها شكلت نسبة 2.28% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع 0.08% مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودية الرئيسي نحو 9.3 تريليون ريال، بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع نسبته 7.73% مقارنة بالشهر السابق له.

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وجاء اتجاه المستثمرين الأجانب لتحقيق صافي شراء، بدعم من تعاملات المستثمرين الأجانب المؤهلين، بعد تسجيلهم صافي مشتريات نحو 2.09 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي، حصيلة الفارق بين 11.65 مليار ريال إجمالي مشتريات، و9.56 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وفي سياق متصل، غلب اتجاه البيع على تعاملات المستثمرين السعوديين خلال نوفمبر 2020، بصافي مبيعات نحو 2.3 مليار ريال، وفقًا لبيانات "تداول"، وجاء صافي مبيعات المستثمرين السعوديين حصيلة الفارق بين 240.1 مليار ريال إجمالي مشتريات تمثل نسبة 92.85% من إجمالي عمليات الشراء، و242.4 مليار ريال إجمالي مبيعات تعادل نسبة 93.7% من إجمالي عمليات البيع.

وشكلت نسبة قيمة ملكية المستثمرين السعوديين 97.23% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم في 30 نوفمبر 2020، بانخفاض 0.11% مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وفي الإطار ذاته، اتجهت تعاملات المستثمرين الخليجيين إلى الشراء في نوفمبر الماضي، بصافي مشتريات نحو 303.6 مليون ريال، حصيلة الفارق بين 1.82 مليار ريال إجمالي مشتريات، و1.5 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وتعادل المشتريات الإجمالية للخليجيين نسبة 0.71% من إجمالي عمليات الشراء، بينما تعادل المبيعات 0.59% من إجمالي عمليات البيع خلال الشهر الماضي، وشكلت نسبة قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين 0.49% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم السوق السعودية الرئيسي بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع هامشي نحو 0.04% مقارنة بشهر أكتوبر 2020.

وشهد شهر نوفمبر الماضي، ارتفاع المؤشر العام للسوق الرئيسي "تاسي" بنسبة 10.6% تعادل نحو 839.4 نقطة، ليصعد لمستوى 8747.09 نقطة، بعد ارتفاعه بأعلى وتيرة شهرية في 4 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية تتراجع 0.1% بالختام.. ورأس المال السوقي يفقد مليار جنيه

1.2 مليار جنيه قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

ترشيحاتنا

الفار والتحكيم والإخراج.. خالد الغندور يعلن عن نجم مبارة الزمالك وطلائع الجيش

شقيقة ضابط بحري تكشف القصة الكاملة لاختطاف سفينة على متنها مصريون في نيجيريا

صاحب المركبة المختطفة وعليها مصريون يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الزمالك من كأس مصر

اكتشفوه بالصدفة.. القبض على أم سجنت ابنها في المنزل 30 عاما بالسويد

بعد خسارته أبطال أفريقيا.. طلائع الجيش يطيح بنادي الزمالك من بطولة كأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم