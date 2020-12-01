ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طريقة حجز تذاكر أفلام ومحاضرات الدورة لمهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فتح الباب لحجز تذاكر أفلام الدورة 42، بدء من اليوم الثلاثاء، وذلك عبر موقع شركة تذكرتي.

كما يمكن للجمهور الحصول على تذاكر الأفلام عبر زيارة الموقع الرسمي للمهرجان.

وكذلك بتحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمهرجان على الموبايل، حيث يمكن لمستخدمي Android أن يقوموا بتحميل التطبيق.

وكشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم فتح شباك التذاكر يومي 1 و2  ديسمبر بدء من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، على أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر باقي أيام المهرجان ليبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة والنصف مساء، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها.

وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها.

أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.

وأكد المهرجان أن محبي السينما من الفئات المختلفة الذين لم يحصلوا على بطاقات للمهرجان، لديهم فرصة الحصول على بطاقات أخرى بأسعار مخفضة تتيح لهم حضور 15 فيلما أو ندوة أو محاضرة، لا تشمل عروض السجادة الحمراء، موضحا أن سعر هذه البطاقة 300 جنيها.



ويتعهد مهرجان القاهرة هذا العام، بتوفير مناخ آمن خلال إقامة الفعاليات، والالتزام بكافة المعايير والإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، حفاظًا على صحة وسلامة الجمهور والسينمائيين من الإصابة بفيروس كورونا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجانًا آخرًا ينظم مسابقات دولية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مهرجان القاهرة يفتح باب التسجيل للمشاركة في أيام القاهرة لصناعة السينما

تعرف على طريقة حجز تذاكر أفلام ومحاضرات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي

إطلاق البوستر الرسمي والمقدمة الدعائية لفيلم من يحرقن الليل للمخرجة السعودية سارة مسفر

فيلم الحد الساعة خمسة لشريف البنداري ينافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

جدول محاضرات ولقاءات أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة

محمد حفظي: سعيد بمشاركة عشرة أفلام مصرية في مهرجان القاهرة

ترشيحاتنا

في يوم ميلادها.. هبة عبد الغني تصدم متابعيها بعمرها الحقيقي

رد عنيف من نجل الفنان محمد عبد الحليم في أول ظهور له.. تفاصيل

شقيقة ضابط بحري تكشف القصة الكاملة لاختطاف سفينة على متنها مصريون في نيجيريا

بكفالة ٥٠٠ جنيه.. إخلاء سبيل فتاة سقارة سلمى الشيمي والمصور أورتيجا

أحمد الشناوي: هناك خطأ تحكيمي مؤثر في نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم