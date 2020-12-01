جهاز مدينة 6 أكتوبر: رفع كفاءة طرق الواحات بمسافة 35 كيلو.. فيديو

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اننا نشرف بتنفيذ عدد من المحاور الرئيسية بحوالى 120 كيلو متر من تقاطع الدائرى من طريق الفيوم مع طريق الواحات مروروا بمحور روض الفرج .





وأضاف الشربيني خلال مداخلة لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه تم العمل على رفع كفاءة طرق الواحات بمسافة تقدر بـ 35 كيلو متر والهدف منه تقليل الكثافة المرورية التي تحدث.





وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر تم العمل على تنفيذ 19 كوبري ونفق اضافة الى 8 كبارى مشاه مما سيعمل على جذب استثمارات بالمليارات .





اجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، جولة تفقدية بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم وذلك لمتابعة أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق.

بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم حيث كان في استقبال وزير النقل محافظ الجيزة حيث تم متابعة اعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه، بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأوتستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.



كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع اسكندرية الزراعي بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي) وكان في استقباله محافظ محافظ القليوبية، حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من اعمال انشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي و جاري إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

استثمارات مليرات

نهاية شهر مارس سيتم النتهاء من الطريق بالاشافة الى تطوير الريق الرئيسي