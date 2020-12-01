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تعليم

الرعاية الطبية بجامعة عين شمس: نوفر للطالب إجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية وصرف الأدوية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:54 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث  التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، لافتا إلى أن هناك عقوبات على المخالفين تصل إلى الفصل أسبوع.

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وأوضح  "جلال"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،  أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور الى ثلاثة ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين منوها أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد  إن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي  ولم نرصد أي حالات اشتباه او اي اصابات داخل حرم الكلية مشيرا إلى أن الطلاب تأتي 3 ايام فقط الكلية ويتم تعقيم المدرجات وأماكن المحاضرات بشكل مستمر .

وأشار الي ان  الرعاية الطبية بجامعة عين شمس وتوفر الكثير من الخدمات للطلاب  لجميع المستويات  للطلاب بجامعة عين شمس وهي كالاتي : 
1. المركز الطبي بالكلية (العيادة).
2. مستشفى الطلبة .
3. المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.
وذلك طبقًا لما تقتضيه الحالة الطبية للطالب ويتوفر للطالب إجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية وصرف الأدوية.
.
الكشف بالمركز الطبي بالكلية:
يكون الكشف متاح لكل الطلاب بكارنيه الكلية.
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الكشف بمستشفى الطلبة:
يكون الكشف بكارنيه التأمين الصحي للطالب (سوف يتم توضيح إجراءات استخراجه) أو بإفادة من الكلية تفيد بأن الطالب مقيد بالعام الجامعي الجديد.

بالنسبة للأعذار الطبية (عن فترة محددة):
تقبل الأعذار الطبية للطالب بشكل تلقائي في حالة أن تكون صادره من مستشفى الطلبة أو المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.
وفى حالة الشهادات الطبية الصادرة من جهات خارجية يجب اعتمادها من الإدارة الطبية بعد تجهيز الأوراق والفحوصات المتعلقة بالحالة الطبية للطالب واستخراج إفادة من الكلية ويكتب الطالب بعد "لتقديمها إلى ": 
" الإدارة الطبية – جامعة عين شمس لتوقيع الكشف الطبي والإفادة بشأن العذر المقدم عن الفترة من /   /    إلى  /    /      "
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