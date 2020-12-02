مدير الكلية البحرية الأسبق: مصر قادرة على حماية كافة مصالحها

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن التدريبات المشتركة تعتبر وسيلة لرفع مستوى التدريب لعناصر القوات المسلحة بمختلف مستوياتها .





وأضاف محفوظ مرزوق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن التدريبات المشتركة العسكرية تضيف خبرات إلى القوات المسلحة المصرية وتسرع من استيعاب عناصر القوات المسلحة المصرية لنظم التسليح الحديثة في مختلف انحاء العالم .





وتابع محفوظ مرزوق:" شهر نوفمبر كان مزدحم وبه كم هائل من التدريبات المشتركة والمناورات المختلفة مع روسيا واليونان وهذه التدريبات تعكس قدرة القوات المسلحة على تخطيط وإدارة التدريبات المتقدمة في مختلف مسارح العمليات ".





وأكمل محفوظ مرزوق:" القوات البحرية المصرية قادرة على حماية ثرواتنا ومصالحنا الاقتصادية وتحمي حركة النقل البحري"، مضيفا:" مصر قادرة على حماية خطوط المواصلات للملاحة العالمية".





ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو لبدء إنطلاق فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك "ميدوزا -10"، والذى سيستمر عدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب.





ويشتمل التدريب، على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط، وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة، وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة.





وأعرب المشاركون فى التدريب من كافة الدول عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذى يأتى فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.



