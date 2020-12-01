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تعليم

جامعة حلوان تقيم احتفالات ومسابقات فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:35 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم
اعلنت جامعة حلوان عن تنظيم مسابقة كبرى بمشاركة جميع ابناء الجامعة من كلياتها المختلفة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


وياتى هذا فى اطار احتفالات الجامعة باليوم العالمي لمكافحة الفساد وقد اعلنت الجامعة عن مسابقة تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد وتتضمن العديد من الانشطة  مثل : 

- افضل بوستر 

- افضل انفوجراف 

- افضل شعر 

- افضل شعار 

- افضل اغنية 


وقد حددت الكلية يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020كإخر موعد لتسليم الاعمال للجامعة ويتم التسليم فى مركز التطور الوظيفى (مبنى واو بجوار المبنى الادارى )




 ويأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.


وفي سياق اخر أعلن الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ان الاستعدادات تتم على قدم وساق لتجهيز الكلية لامتحانات الميد ترم العملي والتى سوف تنطلق فى الأسبوع المقبل. 


وقال الدكتور كرم ملاك فى تصريحات له أن الكلية بدأت إجراءات التعقيم والتطهير، وذلك للتجهيز للامتحانات العملية التى سوف تقام  فى الكلية، وأنه قد أصدر تعليمات بالتشديد على ارتداء الكمامة لطلاب الكلية والعاملين بها،والتاكيد على قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية الطلاب قبل الدخول الى الكلية وعبور الطالب من خلال بوابة التعقيم، وذلك  للاطمئنان على صحتهم وللتأكيد على مرور الامتحانات بدون أى مشكلات و بسلامة على جميع الطلاب  .

أوضح ملاك أن الحضور في الكلية يسير بصورة منتظمة بدون اى تقليل فى الاعداد او بنسب اقل من المعتاد وان الدراسة تسير بشكلها الطبيعي المنتظم بدون اى معوقات العملية التعليمية حتى الآن، ونظرا لأن عدد طلاب الكلية ليست بالكثير فيسهل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي فيما بينهم .


اشار الدكتور كرم ملاك إلى ان الكلية سوف تتخذ كافة الاجراءات اللازمة فى حال ظهور اى من الاعراض على اى من طلاب الكلية وذلك من خلال العيادات الطبية  الموجودة بالكلية و بالجامعة .

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