محافظ الفيوم: أغلقنا ملف التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة منذ 3 أسابيع

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم في أول ايام تطبيق مواعيد غلق المحال التي قررها مجلس الوزراء اعتبارًا من اليوم، ان أجهزة محافظته التنفيذية تباشر تطبيق قرار غلق المحال في المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء، مشيرًا الى أن الاجهزة التنفيذية تتابع ذلك عن كثب، كاشفًا أن أى قرار في بداية تطبيقه قد يشهد حالة من عدم الوعي من قبل الناس حيث لا يأخذون الامر على محمل الجدية .









وأكد «الانصاري» في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا :" أنه في بداية التطبيق يكون هناك بعض المرونة حتى التأكد من شيوع الثقافة بين الجماهير وهي مرحلة مطلوبة قبل الردع ".





وأكد أن قرار الغلق الذي ااتخذه مجلس الوزراء تمت دراسته للصالح العام من قبل وزارة التنمية المحلية وتم استطلاع رأي كافة المحافظات ومن أهم فوائده توفير الطاقة وهو إجراء مطبق في كافة دول العالم ".









وحول ملف التصالح قال المحافظ " انتهينا منذ ثلاثة اسابيع من ملف التصالح ولم يتقدم لنا أحد بطلبات تصالح جديدة حيث تم رصد كافة المخالفات في جميع ربوع المحافظة والوضع مستقر ".









وكشف أن هناك بعض الحالات التي تخوفت من مقدرتها المالية خلال الفترة القادمة لسداد بقية الاقساط إلا أن أجهزة المحافظة قامت بطمأنتهم أنه في حال عدم القدرة فإن هناك منظمات مجتمع مدني وأحزاب تقوم بدور مهم في هذا الصدد في إطار المسؤولية الاجتماعية.









وأعلنت محافظة الفيوم ، عن تمويل 24 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقيمة 326 ألف جنيه ، من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة ممثلًا في إدارة التنمية المحلية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، منذ شهر يوليو الماضي حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري.









وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المشروعات التي تم تنفيذها تنوعت بين تربية الأغنام، وتسمين الماشية، والملابس الجاهزة، وبيع الأعلاف، والبقالة المنزلية، موضحًا أن قيمة تمويل المشروعات المنفذة تراوحت بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لكل مشروع، استفاد منها 37 شخصًا بمركز ومدينة الفيوم، وسنورس، وطامية، واطسا.









وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مساهمة هذه المشروعات فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المستفيدين من هذه المشروعات لضمان حياة كريمة لأسرهم، وكذلك الاستفادة بقدرات هؤلاء الشباب في الحرف والأنشطة التجارية التى يجيدون العمل بها.









من جانب آخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية التى يجري تنفيذها بإحدى عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، وذلك للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق التنفيذ.







