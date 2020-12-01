محافظ الفيوم: أغلقنا ملف التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة منذ 3 أسابيع

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم في أول ايام تطبيق مواعيد غلق المحال التي قررها مجلس الوزراء اعتبارًا من اليوم، ان أجهزة محافظته التنفيذية تباشر تطبيق قرار غلق المحال في المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء، مشيرًا الى أن الاجهزة التنفيذية تتابع ذلك عن كثب، كاشفًا أن أى قرار في بداية تطبيقه قد يشهد حالة من عدم الوعي من قبل الناس حيث لا يأخذون الامر على محمل الجدية .
وأكد «الانصاري» في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا :" أنه في بداية التطبيق يكون هناك بعض المرونة حتى التأكد من شيوع الثقافة بين الجماهير وهي مرحلة مطلوبة قبل الردع ".
وأكد أن قرار الغلق الذي ااتخذه مجلس الوزراء تمت دراسته للصالح العام من قبل وزارة التنمية المحلية وتم استطلاع رأي كافة المحافظات ومن أهم فوائده توفير الطاقة وهو إجراء مطبق في كافة دول العالم ".
وحول ملف التصالح قال المحافظ " انتهينا منذ ثلاثة اسابيع من ملف التصالح ولم يتقدم لنا أحد بطلبات تصالح جديدة حيث تم رصد كافة المخالفات في جميع ربوع المحافظة والوضع مستقر ".
وكشف أن هناك بعض الحالات التي تخوفت من مقدرتها المالية خلال الفترة القادمة لسداد بقية الاقساط إلا أن أجهزة المحافظة قامت بطمأنتهم أنه في حال عدم القدرة فإن هناك منظمات مجتمع مدني وأحزاب تقوم بدور مهم في هذا الصدد في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وأعلنت محافظة الفيوم ، عن تمويل 24 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقيمة 326 ألف جنيه ، من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة ممثلًا في إدارة التنمية المحلية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، منذ شهر يوليو الماضي حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المشروعات التي تم تنفيذها تنوعت بين تربية الأغنام، وتسمين الماشية، والملابس الجاهزة، وبيع الأعلاف، والبقالة المنزلية، موضحًا أن قيمة تمويل المشروعات المنفذة تراوحت بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لكل مشروع، استفاد منها 37 شخصًا بمركز ومدينة الفيوم، وسنورس، وطامية، واطسا.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مساهمة هذه المشروعات فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المستفيدين من هذه المشروعات لضمان حياة كريمة لأسرهم، وكذلك الاستفادة بقدرات هؤلاء الشباب في الحرف والأنشطة التجارية التى يجيدون العمل بها.
من جانب آخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية التى يجري تنفيذها بإحدى عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، وذلك للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق التنفيذ.
وأوضح محافظ الفيوم، أن عمارة الإيواء تضم 6 طوابق، منها "الدور الأول "تجاري" والثاني "إداري"، أما الأدوار من الثالث حتي السادس "سكنية" بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالى 24 وحدة، لافتًا إلى أن الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.