ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الفيوم: أغلقنا ملف التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة منذ 3 أسابيع

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:41 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم في أول ايام تطبيق  مواعيد غلق المحال التي قررها مجلس الوزراء اعتبارًا من اليوم، ان أجهزة محافظته التنفيذية تباشر تطبيق قرار غلق المحال في المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء، مشيرًا الى أن الاجهزة التنفيذية تتابع  ذلك عن كثب، كاشفًا أن أى قرار في بداية تطبيقه قد يشهد حالة من عدم الوعي من قبل الناس حيث لا يأخذون  الامر على محمل الجدية .


وأكد «الانصاري» في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا :" أنه في بداية التطبيق  يكون هناك بعض المرونة حتى التأكد من شيوع الثقافة  بين الجماهير وهي مرحلة مطلوبة قبل الردع ".

 
وأكد أن قرار الغلق الذي ااتخذه مجلس الوزراء  تمت دراسته للصالح العام من قبل وزارة التنمية المحلية وتم استطلاع رأي كافة المحافظات ومن أهم فوائده توفير الطاقة وهو إجراء مطبق في كافة دول العالم ".


 وحول ملف التصالح قال المحافظ " انتهينا منذ ثلاثة اسابيع من ملف التصالح ولم يتقدم لنا أحد بطلبات تصالح جديدة حيث  تم  رصد كافة المخالفات في جميع  ربوع المحافظة والوضع مستقر ".


وكشف أن هناك بعض الحالات التي تخوفت من مقدرتها المالية خلال الفترة القادمة لسداد  بقية الاقساط إلا أن أجهزة المحافظة قامت بطمأنتهم أنه في حال عدم القدرة فإن هناك منظمات مجتمع مدني وأحزاب تقوم بدور مهم في هذا الصدد في إطار المسؤولية الاجتماعية.


وأعلنت محافظة الفيوم ، عن تمويل 24 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقيمة 326 ألف جنيه ، من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة ممثلًا في إدارة التنمية المحلية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، منذ شهر يوليو الماضي حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري. 


وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المشروعات التي تم تنفيذها تنوعت بين تربية الأغنام، وتسمين الماشية، والملابس الجاهزة، وبيع الأعلاف، والبقالة المنزلية، موضحًا أن قيمة تمويل المشروعات المنفذة تراوحت بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لكل مشروع، استفاد منها 37 شخصًا بمركز ومدينة الفيوم، وسنورس، وطامية، واطسا. 


وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مساهمة هذه المشروعات فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المستفيدين من هذه المشروعات لضمان حياة كريمة لأسرهم، وكذلك الاستفادة بقدرات هؤلاء الشباب في الحرف والأنشطة التجارية التى يجيدون العمل بها.


من جانب آخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية التى يجري تنفيذها بإحدى عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، وذلك للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق التنفيذ.


وأوضح محافظ الفيوم، أن عمارة الإيواء تضم 6 طوابق، منها "الدور الأول "تجاري" والثاني "إداري"، أما الأدوار من الثالث حتي السادس "سكنية" بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالى 24 وحدة، لافتًا إلى أن الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم لـ متحدي الإعاقة: توفير مشروعات ملائمة لكم في الفترة المقبلة

مدبولي يطمئن على استعدادات مواجهة الظروف الجوية وانتخابات البرلمان في الفيوم

الوزراء يستعرض المشروعات التنموية والخدمية بالفيوم.. مدبولى يطمئن على استعدادات مواجهة الظروف الجوية وانتخابات البرلمان..99 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الانشائية لعمارة الإيواء بكيمان فارس

"الفيوم": رفع 880 طن قمامة وغلق 4 مقاهي بمركز طامية

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. عمرو زكي عن هزيمة الزمالك: تحكيم عار.. وتعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة الأبيض

التنمية المحلية توضح عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات والمقاهي والمولات ..فيديو

أحمد الشناوي: هناك خطأ تحكيمي مؤثر في نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

عمرو أديب بعد فوز الأهلى على الاتحاد: ممكن يفقد نص البطولات اللى أخدها فى هذه الحالة

بعد اشتعال الأزمة بينهما.. الكويتية مي العيدان تتراجع وتعتذر لـ أحمد بدير.. فيديو

السعودية تؤجل موعد رفع القيود عن سفر المواطنين للخارج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم