نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل أعمال التطوير داخل ميدان التحرير تمهيدا لافتتاحه ..فيديو

قال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، إن ميدان التحرير شهد عدة تطويرات ومن ضمنها تطوير المحال المحيطة بالميدان التي توجد أسفل العمارات التراثية حتى يعود شكلها إلى طبيعته الأثرية القديمة.





وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن التعامل مع المحلات والعمارات تم عن طريق جهاز التنسيق الحضاري ومقاولين متخصصين حتى يعود كل شيء إلى أ صله، وقمنا بتركيب واجهات بتراث وقمنا بتطوير 22 عمارة في الميدان، إضافة إلى مجمع التحرير والمتحف الكبير.





وأوضح عبد الهادي، أن جميع القائمين على التطوير الذى تم كانوا يعملون في تناغم وتناسق كبير، وقمنا بعد ذلك بنقل المسلة والكباش، مشيرا إلى أن ارتفاع قاعدة المسلة يصل إلى 19 مترا.





وتابع عبد الهادي، أن مسار نقل المومياوات سيكون من ميدان التحرير حتي متحف الحضارات، وقمنا بعمل تطوير كامل للمسار وسيظهر بمشهد رائع وعالمي.





ومع بدء العد التنازلى لافتتاح ميدان التحرير ، رصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، "آخر أعمال التطوير التى حدث فى ميدان التحرير صباح يوم الثلاثاء، حيث تم وضع مسلة بطول 19 مترًا منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتركيب الكباش الأربعة الفرعونية علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني".





وتم وضع عناصر إضاءة للعقارات المُطلة على الميدان، لتبدو بشكل متناغم مع إضاءة المُتحف المصري، وكذلك مُجمع التحرير.





وأشارت مصادر إلى أنه سيتم عمل ممر لموكب المومياوات الملكية، كما سيكون وجهة مجمع التحرير كشاشة عرض بالليزر للنقوش الفرعونية.





وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن ميدان التحرير أصبح له خصوصية، مؤكدا أن وجود المسلة في ميدان التحرير هو رمز من الرموز المصرية وهي التي تبين تاريخ مصر لأكثر من 5000 عام؛ وبالتالي فميدان التحرير اصبح رمزا لعظمة مصر الفرعونية وعظمة العصر الحديث.





وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن تنظيم ميدان التحرير تم عمله علي مستوي عال جدا وتم نقل 4 كباش الي ميدان التحرير لتكون رمزا آخر من رموز مصر الفرعونية، لافتا إلى أن ميدان التحرير يحكي تاريخ مصر كله.





وأوضح حواس ، أنه خلال الفترة القادمة سنشاهد موكبا كبيرا لملوك مصر سيخرجون من ميدان التحرير الساعة السادسة مساء وسيمرون بشوارع القاهرة حتي يصلوا الي متحف الحضارة وسيكون الرئيس السيسي في استقبال المومياوات الملكية .









وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فى حفل تكريم جامعة تشارلز التشيكية للدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، والذي أقيم فى المتحف المصري بالتحرير.



