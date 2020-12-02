زين خيري شلبي: البعض يتعامل مع السينما بجانب من الاستهتار

قال الكاتب زين خيري شلبي، إن إقامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال جائحة كورونا يثبت أنه مهرجان كبير بحجم الدولة المصرية، لافتًا إلى أن المهرجان بقوم بعرض أعظم الأفلام التي عرضت بدول العالم.





وأضاف زين خيري شلبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، امس الثلاثاء، أن صناعة السينما والمهرجانات تأثرت كثيرا بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن البعض يتعامل مع السينما بجانب من الاستهتار.





ونوه بأننا نجد صعوبة في وجود أفلام مصرية جيدة للمشاركة في المهرجانات، مشيرًا إلى أن الأفلام التي تشارك في جائزة الأوسكار من الدولة المصرية هي افلام مستقلة.





وأشار إلى أن المهرجانات تمنح فرصة لمحبي وصناع السينما بمشاهدة الأعمال العالمية، حيث أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتيح فرصة لرؤية 16 فيلم عرض عالمي بالمسابقة الرسمية، وهذا يدل أنه مهرجان كبير وله أهمية عالمية.









تنطلق بعد ساعات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط اجراءات صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقدم مجموعة من أهم الأفلام العربية والعالمية، مع تقديم عدد كبير من الأفلام المصرية.. وفي السطور التالية نعرض تفاصيل البرنامج واستعراض للجان التحكيم، وغيرها من أبرز فعاليات المهرجان.

علن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم “الأب – The Father” إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42. ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر.



وتدور قصة الفيلم حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.



حصل الفيلم على جائزة الجمهور فى مهرجان سان سباستيان ومن المحتمل ترشيحه للاوسكا كما من المحتمل ترشيح بطله الى الأوسكار أيضا.



