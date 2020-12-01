إزالة الإعلانات وتوحيد ألوان المحلات.. الإسكان: 120 مليون جنيه تكلفة تطوير ميدان التحرير

قال عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن ميدان التحرير أحد أهم الميادين في مصر.





وأضاف عبد الخالق إبراهيم، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة معنية بتطوير واجهات ميدان التحرير وإزالة التشوه البصري من إعلانات وعشوائية في استخدام الألوان.





وتابع عبد الخالق إبراهيم "بدأنا في توحيد ألوان المحلات وإعادة واجهة المباني إلى أصلها مرة أخرى، وتم تزويد ميدان التحرير بنظام إضاءة لإظهار جمال العقارات، وتوفير بيئة مناسبة للمشاة".





وأكد عبد الخالق إبراهيم أن "الهدف الأساسي من تطوير ميدان التحرير هو رفع قيمة القاهرة الخديوية، ويتم العمل على تطوير القاهرة الخديوية، وكورنيش النيل، ومنظفة سور مجرى العيون، ومنطقة عين الصيرة".





ولفت عبد الخالق ابراهيم إلى أن شركات متخصصة تدير صيانة وتشغيل وأمن ميدان التحرير؛ للحفاظ عليه واستدامة الحفاظ على الشكل الحضاري لميدان التحرير"، مضيفا "تكلفة تطوير ميدان التحرير تجاوزت 120 مليون جنيه".





ومع بدء العد التنازلى لافتتاح ميدان التحرير، رصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، آخر أعمال التطوير التى حدث فى ميدان التحرير، حيث تم وضع مسلة بطول 19 مترًا منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتركيب الكباش الأربعة الفرعونية علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني".





وتم وضع عناصر إضاءة للعقارات المُطلة على الميدان، لتبدو بشكل متناغم مع إضاءة المُتحف المصري، وكذلك مُجمع التحرير، وأشارت مصادر الى انه سيتم عمل ممر لموكب المومياوات الملكية ، كما سيكون وجهة مجمع التحرير كشاشة عرض بالليزر للنقوش الفرعونية .





جدير بالذكر أنه تم توفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسي في جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد، إلى جانب إنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمت إعـادة رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة، والتي تتناسب مع حجم الحركة الكثيفة بالميدان، فضلًا عن تخصيص مساحات سيتم استخدامها كمناطق لانتظـار الدراجـات ضمن المشروع التجريبي لاستخدام الدراجـات بوسط القاهـرة .





ومن جانبه قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ، إن ميدان التحرير أصبح له خصوصية، مؤكدا ان وجود المسلة في ميدان التحرير هو رمز من الرموز المصرية وهي التي تبين تاريخ مصر لأكثر من 5000 عام وبالتالي فميدان التحرير اصبح رمزا لعظمة مصر الفرعونية وعظمة العصر الحديث .





وأضاف حواس في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن تنظيم ميدان التحرير تم عمله علي مستوي عال جدا وتم نقل 4 كباش الي ميدان التحرير لتكون رمزا آخر من رموز مصر الفرعونية. لافتا الى ان ميدان التحرير يحكي تاريخ مصر كله.





وأوضح حواس ، أنه خلال الفترة القادمة سنشاهد موكبا كبيرا لملوك مصر سيخرجون من ميدان التحرير الساعة السادسة مساء وسيمرون بشوارع القاهرة حتي يصلوا الي متحف الحضارة وسيكون الرئيس السيسي في استقبال المومياوات الملكية .