ناقدة سينمائية: السبكي قدم عددا من الأفلام الجيدة رغم كل ما يقال عنه

قالت ماجدة موريس، الناقدة السينمائية، إن مصر نجحت في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من المهرجان، لافتة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سيسير على نفس النهج، حيث أن به 20 فيلم عرض عالمي أول، بالإضافة إلى عرض 83 فيلم من 43 دولة.





وأضافت ماجدة موريس، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن بعض المنتجين ابتعدوا عن صناعة السينما، وبعض المنتجين الجدد يبحثون عن الربح، لافتة إلى أن السبكي قدم عددا من الأفلام الجيدة رغم كل ما يقال عنه.





وأشارت إلى أن البحث عن الفيلم المصري الجيد مشكلة تواجه المهرجانات المصرية نفسها، موضحة أن المهرجانات تخلق مساحات جيدة للفن ولصناعة السينما، مطالبة الدولة باعادة النظر إلى السينما.





فيما قال الكاتب زين خيري شلبي، الناقد السينمائي، إن الدولة لها دور مهم نفتقده حاليا وهو التسهيل على صناعة السينما، وتعيد النظر إلى السينما باعتبارها خدمة وليست سلعة.





تنطلق بعد ساعات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط اجراءات صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقدم مجموعة من أهم الأفلام العربية والعالمية، مع تقديم عدد كبير من الأفلام المصرية.. وفي السطور التالية نعرض تفاصيل البرنامج واستعراض للجان التحكيم، وغيرها من أبرز فعاليات المهرجان.





علن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم “الأب – The Father” إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42.

ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر.









وتدور قصة الفيلم حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.









حصل الفيلم على جائزة الجمهور فى مهرجان سان سباستيان ومن المحتمل ترشيحه للاوسكا كما من المحتمل ترشيح بطله الى الاوسكار أيضا.