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التنمية المحلية: لا يوجد أي قرار صادر بشأن مد فترة التصالح ..فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:51 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن نهاية الفترة التي حددتها الحكومة لطلبات التصالح كانت أمس، الإثنين، مؤكدا أنها جاءت بعد أن تم المد لفترتين على مدار شهرين.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم المد بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قرار صادر بخصوص المد مرة أخرى. 
 
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن أرقام مخالفات البناء على الأرض أكثر من 2.5 مليون مخالفة، مضيفا أن اليوم انتهاء الفترة المحددة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وكشف "السجيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عددًا من النواب طالبوا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح لكن سعر التصالح مرتفع جدا.


وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين اشتكوا من ارتفاع أسعار المخالفات في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن 14 مليار جنيه التي تم تجميعها في جدية التصالح تمثل 25% من أموال التصالح حتى الآن.


انتهت مساء أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، مهلة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء.

وكشف السجيني، أن عددًا من النواب طالبوا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح لكن سعر التصالح مرتفع جدا.

وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين اشتكوا من ارتفاع أسعار المخالفات في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن 14 مليار جنية التي تم تجميعها في جدية التصالح يمثلون 25% من أموال التصالح حتى الآن.

وانتهت مساء أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، مهلة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء. 

وتابع أنه مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية لرئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن محافظة الاسكندرية حصلت نحو مليار ونصف مليار جنية من التصالح في مخالفات البناء.
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