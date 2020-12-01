افتتاح تجريبي.. رئيس جهاز أكتوبر يرد على أحمد موسى بخصوص أزمة كوبري مدينة الإنتاج

رد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على أزمة كوبري أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.





وقال "الشربيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر يقوم بتنفيذ 18 كوبري ونفقا بالجيزة، مضيفا أنه تم افتتاح تجريبي للكوبري قبل تشغيله.





وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه لم يتم إغلاق الكوبري بشكل كامل، ولم يحدث خطأ في إنشاء الكوبري وهذا الأمر معتاد.





وكان عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، صورا لكوبري أمام مدينة الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.





وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، إن هذا الكوبري تم الانتهاء منه ولكن يتم حاليا أعمال به، متسائلا "ماذا يحدث في الكوبري وليه نهد في الكوبري وهو لسه جديد؟".





وأضاف "بقالهم سنتين تلاتة شغالين فيه، ودلوقتي وبعد ما تم افتتاحه يحدث هذا الأمر"، مضيفا أن بعد الانتهاء من إنشائه تركيب فواصل لكوبري بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.





وتابع "هذا أمر مستفز لأي حد وبقالنا أسبوعين أو أكثر في هذا الموضوع والطريق على الكوبري بيكون زحمة جدا وما حدث عملية استفزاز لم نرها من قبل".



