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رياضة

بمشاركة محمد صلاح .. شوط أول سلبي بين ليفربول وأياكس بـ دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:56 م
صلاح
صلاح
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي بالتعادل السلبي ، والتي تجمع بينهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري ابطال أوروبا.


وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول تفوقا واضحا من جانب فريق الريدز وامتلاك الكرة بنسبة استحواذ تتخطى الـ60 % .


وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول ، قام لاعبو ليفربول بعمل جملة رائعة ثم التمرير لمحمد صلاح الذي وضع الكرة على منطقة جزاء الفريق المنافس ليضعها جوتا في القائم الايسر وتضيع فرصة هدف محقق على فريق الريدز.


وشهدت الدقيقة الـ 13 ،  إهدار انفراد تام للسنغالي ساديو ماني بعدما وصلته الكرة أمام المرمى وكان محمد صلاح بجانبه إلا أنه رفض التمرير له وسقط على الأرض ليقطع مدافعو أياكس الكرة من أمامه .


وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول ، انطلق السنغالي ساديو ماني بالكرة نحو مرمى أياكس ليعرقله المدافع ويحصل على إنذار ولكن لم يستفد فريق الريدز بهذه المخالفة.


وبهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الأول من المجموعة برصيد 10 نقاط ، بينما يحتل فريق اياكس المركز الثاني بـ 8 نقاط .
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