زراعة عين شمس: تصرف مكافآت للطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا ومجموع 80 %

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ان الكلية تقوم بصرف مكافئات للطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا تقديرا لمجهودهم ويتم صرف المكافاة من خزينة مبني الإدارة غدا الأربعاء الموافق 2-12-2020.





وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه يتم صرف أيضا مكافأت للطلاب الجدد الحاصلين علي مجموع 80 % فاكثر بدون المستوي الرفيع المرشحين عن طريق مكتب التنسيق .





وأوضح ، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، لافتا إلى أن هناك عقوبات على المخالفين تصل إلى الفصل أسبوع.













وأشار الدكتور احمد ، أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور الى ثلاثة ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين منوها أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد الدكتور أحمد جلال إن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أي حالات اشتباه او اي اصابات داخل حرم الكلية مشيرا إلى أن الطلاب تأتي 3 ايام فقط الكلية ويتم تعقيم المدرجات وأماكن المحاضرات بشكل مستمر .





ومن جانب اخر استقبل اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس والدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعضاء لجنه قطاع العلوم الاساسية بالمجلس الاعلى للجامعات وذلك لتفقد معهد الدراسات والبحوث البيئية لتحويله إلي "كلية".





ضمت اللجنة الدكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنوفية السابق ورئيس جامعه المنصورة الجديدة الدكتور مجدي خاطر عميد كليه الدراسات الإحصائية بجامعه القاهرة الدكتور مجدي إبراهيم البنا عميد كليه العلوم بجامعه قناه السويس الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعه الإسكندرية للدراسات العليا السابق والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعه الازهر للدراسات العليا.



