وقف حال للقهاوي والأكشاك.. برلمانى ينتقد مواعيد غلق المحال العامة

قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن قرار تحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة، سوف يؤثر سلبا على النشاط التجاري، والاقتصاد الموازي، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون القرار لفترة مؤقتة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.





وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك فئات وطبقة واسعة جدا في المجتمع سوف تتأثر بقرار مواعيد غلق وفتح المحال العامة، موضحًا: «الأكشاك والمقاهي طبيعة العمل فيها تكون متواصلة، حتى يستطيعون تحقيق عائد وربح جيد إلى حد ما، وبالتالي فإن تقليص ساعات عملهم، سوف يستقطع كثيرا من دخل هؤلاء وهو ما يمكن اعتباره "وقف حال" لهم».





وطالب النائب بمراجعة القرار، وتطبيقه لفترة مؤقتة، تتزامن مع موجة انتشار فيروس كورونا، قبل العودة وترك الأمر كما هو عليه.





وأردف: إذا كانت الحكومة تريد العمل بالنظام الأوروبي فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال العامة، فهو اتجاه غير موفق، لأن الوضع الاقتصادي في أوروبا غير مصر، وهناك فارق كبير.



