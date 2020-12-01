افتتاح ورشة بكلية الهندسة جامعة عين شمس.. تعرف على أهدافها ..فيديو

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وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن جامعات مصر والصين تربط بينهما علاقات صداقة وتبادل خبرات منذ أكثر من 64 عاما، مؤكدا أن جامعة عين شمس مثلت مهد مبادرة طريق الحرير الأول فى الشرق الأوسط.

وتقوم ورشة لوبان على فكرة إكساب الطلاب من مختلف التخصصات الهندسية مهارات عملية فى مجالات استخلاص الطاقة وصيانة ماكينات التشغيل الرقمى وصيانة السيارات؛ والهدف هو سد فجوة فى الاحتياج لهذه التخصصات، مع تنامى الاستثمار الصناعى فى المنطقة وبخاصة من جانب الشركات الصينية.



