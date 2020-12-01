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تعليم

افتتاح ورشة بكلية الهندسة جامعة عين شمس.. تعرف على أهدافها ..فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:07 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن ورشة لوبان تعد ثمرة التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية، حيث قدم الجانب الصينى منحة بما يقرب من 500 ألف يوان صينى لورشة لوبان، مقدما الشكر للجانب الصينى؛ لما قدموه في تدريب الطلاب.

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وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن جامعات مصر والصين تربط بينهما علاقات صداقة وتبادل خبرات منذ أكثر من 64 عاما، مؤكدا أن جامعة عين شمس مثلت مهد مبادرة طريق الحرير الأول فى الشرق الأوسط.

وتقوم ورشة لوبان على فكرة إكساب الطلاب من مختلف التخصصات الهندسية مهارات عملية فى مجالات استخلاص الطاقة وصيانة ماكينات التشغيل الرقمى وصيانة السيارات؛ والهدف هو سد فجوة فى الاحتياج لهذه التخصصات، مع تنامى الاستثمار الصناعى فى المنطقة وبخاصة من جانب الشركات الصينية.

فكرة التعليم فى ورش لوبان تقوم على مفهوم EPIP engineering, practice, innovation, project  (الهندسة - الممارسة - الإبداع - المشروع) وهذا المفهوم ينطوى على إكساب الطالب التعليم الهندسى المطلوب من خلال ممارسات عملية والارتقاء بمهاراته التحليلية للوصول إلى مرحلة الإبداع القابل للتطبيق فى مشروع آخر، وتصميم البرامج بجانبيها النظرى والعملى أخذ فى الاعتبار مستوى طلاب التعليم العالى الملتحقين بحيث يتحصل الطالب فى النهاية على مخرج علمى عملى إضافة إلى شهادته الأكاديمية.

وتم تجهيز عدد ثلاث ورش تعليمية فى مجالات استخلاص الطاقة وصيانة ماكينات التشغيل الرقمى وصيانة السيارات بقيمة  16.4 مليون جنيه وتستهدف تدريب طلاب و خريجى البرامج الهندسية و غيرها  من مصر و دول الجوار عربيا وأفريقيا.

وفي سياق آخر، استقبل اليوم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور  محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتفقد معهد الدراسات والبحوث البيئية لتحويله إلى "كلية".

ضمت اللجنة، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس جامعة المنصورة الجديدة الدكتور مجدي خاطر عميد  كلية الدراسات الإحصائية بجامعة القاهرة الدكتور مجدي إبراهيم البنا عميد كلية العلوم بجامعة قناة السويس الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا السابق والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا. 

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