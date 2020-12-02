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توك شو

بيحاول ومابيعرفش.. صلاح عبد الله: «عمري ما كنت ديكتاتور في بيتي»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:50 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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محمد حليم قنديل
كشف الفنان صلاح عبد الله عن انتمائه لنادي الزمالك مُعلقًا أنه لم يكن أبدًا عائٔقًا في مسار حياته الشخصية، مشيرًا إلى أن زوجي ابنتيه ينتميان لمُشجعي النادي الأهلي، واصفًا إياهما بالمتعصبين جدًا للنادي الأهلي، قائلًا: "تفتكروا عشان بحب الزمالك هقيم أزواج بناتي لنفس لزملكاوية لا طبعًا .. هل هقيمهم بالانتماء الكروي ولا بأخلاقهم وإنسانيتهم؟".

وقال "عبد الله" في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" "لست أبًا ديكتاتوريًا" مضيفا: عمري الحمد لله ماكنت أب ديكتاتور ولا أعرف أكون كده.. مابعرفش.. لأنها تركيبة إنسانية مش ممكن نختلقها".

وتابع: "أحفادي الان كارما إبنة دنيا عمرها 7 سنوات ومراد حفيدي وهو أول ولد في العيله بالنسبة لي".

 وكشف عبد الله  أنه يخشى  من الحسد على حفيده "مراد" قائلًا: "لما بشوف صورته بقرأ المعوذتين ولما اتولد مانزلتش ليه صور نهائي وله صور معايا نفسي أنزلها من حلاوتها بس بخاف من الحسد حتى كارما مابقتش أنزل صورها زي  زمان".

وحول تكريمه في مهرجان إسكندرية والجوائز التي حصل عليها في مشواره الفني، قال عبد الله  "بالنسبة للمشوار أخدت جوائز صحيح مش باينة  لاني مكنتش بروح وأنا مش بتاع مهرجانات، فعلى سبيل المثال جائزة مواطن ومخبر وحرامي، حصلت على أفضل ممثل  دور أول وحصل وقتها خلاف وقالوا أني مش بطل، ولكن اللجنة أصرت .. ووقتها محمود حميدة أصر" حسب تعبيره

وتعليقًا على كلمة  محمود حميدة في مهرجان إسكندرية إبان تكريم صلاح عبد الله، قال: كلمة محمود حميدة حلوة اوي والصراحة دماغه حلوة وفيلسوف ولما قال صلاح عبد الله  هو الممثل المعنى" إنبسطت أوي لانها جديدة خاصة أني كنت بتكلم عن الممثل السنيد".

وحول أهمية دور السنيد، قال: "مش بتضايقني فكرة دور السنيد وفيه إستيفان روستي كان دوره كتير كده ونماذج أخرى لما جت تقوم  بدور البطولة مانجحوش".
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