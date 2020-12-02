بيحاول ومابيعرفش.. صلاح عبد الله: «عمري ما كنت ديكتاتور في بيتي»

كشف الفنان صلاح عبد الله عن انتمائه لنادي الزمالك مُعلقًا أنه لم يكن أبدًا عائٔقًا في مسار حياته الشخصية، مشيرًا إلى أن زوجي ابنتيه ينتميان لمُشجعي النادي الأهلي، واصفًا إياهما بالمتعصبين جدًا للنادي الأهلي، قائلًا: "تفتكروا عشان بحب الزمالك هقيم أزواج بناتي لنفس لزملكاوية لا طبعًا .. هل هقيمهم بالانتماء الكروي ولا بأخلاقهم وإنسانيتهم؟".
وقال "عبد الله" في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" "لست أبًا ديكتاتوريًا" مضيفا: عمري الحمد لله ماكنت أب ديكتاتور ولا أعرف أكون كده.. مابعرفش.. لأنها تركيبة إنسانية مش ممكن نختلقها".
وتابع: "أحفادي الان كارما إبنة دنيا عمرها 7 سنوات ومراد حفيدي وهو أول ولد في العيله بالنسبة لي".
وكشف عبد الله أنه يخشى من الحسد على حفيده "مراد" قائلًا: "لما بشوف صورته بقرأ المعوذتين ولما اتولد مانزلتش ليه صور نهائي وله صور معايا نفسي أنزلها من حلاوتها بس بخاف من الحسد حتى كارما مابقتش أنزل صورها زي زمان".
وحول تكريمه في مهرجان إسكندرية والجوائز التي حصل عليها في مشواره الفني، قال عبد الله "بالنسبة للمشوار أخدت جوائز صحيح مش باينة لاني مكنتش بروح وأنا مش بتاع مهرجانات، فعلى سبيل المثال جائزة مواطن ومخبر وحرامي، حصلت على أفضل ممثل دور أول وحصل وقتها خلاف وقالوا أني مش بطل، ولكن اللجنة أصرت .. ووقتها محمود حميدة أصر" حسب تعبيره
وتعليقًا على كلمة محمود حميدة في مهرجان إسكندرية إبان تكريم صلاح عبد الله، قال: كلمة محمود حميدة حلوة اوي والصراحة دماغه حلوة وفيلسوف ولما قال صلاح عبد الله هو الممثل المعنى" إنبسطت أوي لانها جديدة خاصة أني كنت بتكلم عن الممثل السنيد".
وحول أهمية دور السنيد، قال: "مش بتضايقني فكرة دور السنيد وفيه إستيفان روستي كان دوره كتير كده ونماذج أخرى لما جت تقوم بدور البطولة مانجحوش".