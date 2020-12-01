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رياضة

جونز يفتتح أولى أهداف الريدز أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:26 م
جونز
جونز
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مجدي سلامة
نجح جونز في افتتاح أولى أهداف الريدز أمام أياكس الهولندي، والتي تجمع بينهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري ابطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول تفوق اضح من جانب فريق الريدز وامتلاك الكرة بنسبة استحواذ تتخطيى ال60 % .

وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول ، قام لاعبي ليفربول بعمل جملة رائعة ثم التمرير لمحمد صلاح الذي وضع الكرة على منظقة جزاء الفريق المنافس ليضعها جوتا في القائم الايسر وتضيع فرصة هدف حقيقة على فريق الريدز.

وشهدت الدقيقة ال 13 ،  إهدار إنفراد تام للسنغالي ساديو ماني بعدما وصلته الكرة أمام المرمى وكان محمد صلاح بجانبه ألا أنه رفض التمرير له وسقط على الأرض ليقطع مدافعي أياكس الكرة من أمامه .

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول ، انطلق السنغالي ساديو ماني بالكرة نحو مرمى أياكس ليعرقله المدافع ويحصل على إنذار ولكن لم يستفيد فريق الريدز بهذه المخالفة.

وفي الشوط الثاني ، قامة فريق أياك سبضغط رائع مما أدى إلى تراجع فريق ليفربول وفي الدقيقة 57 سدد ديفيد نيريس البرازيلي لاعب أياكس الكرة ولكنها اصطدمت في القائم مما أدى إلى خارج الملعب .

وبعدها بدقائق ، نجح الشاب جونز لاعب نادي ليفربول في تسجيل أولى أهداف فريق الريدز في الدقيقة 58 بعد تلقيه عرضية رائعة من هندرسون ليترجمها داخل الشباك وتصبح النتيجة 1/0 حتى الآن لصالح فريق الليفر.

وبهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الأول من المجموعة برصيد 12 نقاط ، بينما يحتل فريق اياكس المركز الثاني ب 7 نقاط .
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