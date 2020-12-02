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تعليم

9 ديسمبر.. جامعة حلوان تنظم دورة Microsoft Teams

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 

كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة  تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين.


 وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس ، و بعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا. 


حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات و المعقمات و لحفاظ على صحتهم و تجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا. 


و من هذه الدورات دورة  Microsoft Teams يومي الأربعاء والخميس ٩ - ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠
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