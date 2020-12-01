صاحب المركبة المختطفة وعليها مصريون يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

قال عدنان الكوت، صاحب المركب المختطف في البحر وعلى متنه مصريون، إن هناك 10 مخطوفين من المركب منهم مصريان و3 لبنانين وهندي وكاميروني.





وأشار الكوت، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية الأولي المصري، أنه تحدث مع المختطفين من هاتف الخاطف "رقم ستالايت"، وأن الخاطف نيجيري الجنسية ومطالبهم مليون ونصف المليون دولار للإفراج عن المخطوفين.





وأوضح الكوت أنه اطمئن على حالتهم الصحية وجميعهم بخير ولم يتعدي عليهم أحد من الخاطفين، موضحًا أن المركب سعره رخيص ولا تسوى 500 ألف دولار، ونتفاوض مع الخاطفين في المبلغ.

وأكد الكوت، أنه قام بتأجير المركب إلى أحد الأشخاص ويدعى "تافو لورانس"، مشيرا إلى أن المركب ترفع علم سانت كيتس دولة تقع في الكاريبى، وكانت تقوم بنقل بضائع من نيجيريا إلى الكاميرون، موضحا أنه علم بواقعة الاحتجاز مساء يوم الخميس الماضى، مشيرًا إلى أنه اتصل بسفير لبنان في نيجيريا، وكذلك أرسل خطابا إلى وزير الخارجية اللبناني.

كانت مصادر قد كشفت عن اختطاف مواطنين مصريين من على متن مركب البضائع اللبنانية "ميلان – 1" منذ أيام بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن المركب مملوكة لشخص لبنانى يدعى "عدنان الكوت" حيث قام بتأجيرها لشخص يدعى "تافو لورانس".





وقال عدنان السيد من أسرة أحد المختطفين ان المركب كان على متنها 10 أفراد بينهم مواطنين مصريين اثنين، مؤكدا أن أحد المصريين يدعى المهندس بحرى/ كيرولس سمير إبراهيم، والآخر ضابط ثان على المركب يدعى "سعد شوقى"، موضحا أنهما من خريجى الأكاديمية البحرية فى الإسكندرية.



