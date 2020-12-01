عادل إمام قعد معايا نفس القعدة.. محمد عبد الحليم يكشف سر جلوسه أسفل منزله في الملك الصالح.. فيديو

كشف الفنان محمد عبد الحليم ، كواليس صورته التي انتشرت على السوشيال ميديا في منطقة الملك الصالح، قائلا:" أنا على تواصل دائم مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية".





وقال محمد عبد الحليم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" ظروفي كويسة طوال مشواري الفني".





وتابع :" كنت قاعد امبارح في منطقة الملك الصالح أسفل منزلي وهذه هي قعدتي المفضلة، وفنانين كثر جلسوا معي اسفل منزلي ومنهم الزعيم عادل إمام ".





وأكمل:" دفعتي من المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يجلسوا معي أسفل منزلي في الملك الصالح"، مضيفة:" فتاة طلبت مني التقاط صورة أثناء جلوسي أسفل منزلي وسألتني عن سبب اختفائي وقلت لها لم أغيب عن المشهد الفني وأشارك في اعمال فنية إلى الأن".





وفي ظل الضجة المثارة حول الفنان القدير محمد عبد الحليم، بعد أن ظهر في صورة له مع شابة ادعت خلال منشور خاص بمواقع التواصل الاجتماعي أنها التقت به بجوار النفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وأنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، التقى الدكتور "أشرف ذكي"، نقيب الممثلين بالفنان "محمد عبد الحليم"، للاطمئنان عليه وكشف حقيقة البوست المتداول مؤخرا حول الفنان القدير.





وقال نقيب الممثلين في حضور الفنان "محمد عبد الحليم" و هو برفقة ابنه "أشرف عبد الحليم "بعد استقبالهم بمقر مكتبه بأكاديمية الفنون، أنه فور علمه بهذا المنشور المزيف تواصل معه للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مرسلا له سيارة خاصة لاستقباله والتحدث معه بشأن ما أثير عبر السوشيال ميديا، مؤكد أن الفنان محمد عبد الحليم، اخ وصديق مقرب له وهو دائم التواصل معه بصفة مستمرة وتربطهم علاقة قوية منذ أن كان تلميذ بأكاديمية الفنون.





وأوضح الدكتور أشرف ذكي، خلال تصريحه لموقع صدى البلد، أن كل ما هو مثار حول الفنان القدير محمد عبد الحليم ليس له أساس من الصحة حيث اعتاد الفنان الجلوس بالقرب من نفق الملك الصالح بجوار منزله كعادة يومية يواظب عليها بشكل مستمر، وأن كل ما كتب عنه في المنشورات المتداولة غير صحيح.





ومازح نقيب الممثلين الفنان محمد عبد الحليم، قائلا أنه اعتاد على الوقوع في مقالب ينصبها الفنان القدير محمد عبد الحليم له، وكان يعتقد ان ما تم نشره أحد المقالب التي يقوم بها الفنان، ذاكرا أنه نصب للفنان محمد عبد الحليم مقلب له، وأبلغه بأن الفنان محمد صبحي قدم شكوى فيه، حيث كان حينها يقدم الفنان محمد عبد الحليم عرض مسرحي له، ليصدم من هذا الأمر الذي أعتقد أنه حقيقي بالفعل.



