قناة الزمالك: إيقاف 3 رؤوساء إدارات الشئون القانونية والإدارية والعلاقات العامة عن العمل

أعلنت قناة الزمالك، إيقاف رؤوساء إدارات الشئون القانونية، الشئون الإدارية والعلاقات العامة والنشاط الإجتماعي، في القلعة البيضاء عن العمل.
ووفقًا لقرار صادر اليوم، الثلاثاء، ونشرته قناة الزمالك على الهواء، فإنه تقرر إيقاف محمود خالد رئيس الشئون القانونية، ووليد بخيت مدير الشئون القانونية عن العمل.
كما تقرر إيقاف أيمن حافظ مدير العلاقات العامة والنشاط الإجتماعي عن العمل، وذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي بالنادي.
وجاء القرار لصالح العمل ومقتضياته ووفقًا لقانوني العمل والرياضة على التوازي، على أن ينفذ القرار من تاريخه، بناء على ما جاء في نصه.
الجدير بالذكر أن القرار جاء موقعًا من أحمد البكري رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك حاليًا، والتي جاءت لتحل محل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.
تأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعدما تفوق على الزمالك، اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف لواحد، في الدور قبل النهائي من المسابقة.
الطلائع حسم مقعده في المباراة النهائية، منتظرًا الفريق الفائز من بين الأهلي والاتحاد السكندري، واللذان سيلتقيا مساء اليوم أيضًا، في الدور قبل النهائي.
ونجح أحمد سمير في تسجيل هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 36 من كرة ثابتة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تصويبة رائعة.
وامتد زمن المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ونجح أحمد سمير في تسجيل ثاني أهداف الطلائع في الدقيقة 95 من المواجهة، قبل أن يضاعف عمرو مرعي من تقدم الفريق بهدف ثالث بعد خطأ فادح من الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".
ويعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل.
وودع الزمالك منافسات البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين من الدور قبل النهائي، بعد أيام قليلة من فقدان فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي.
الجدير بالذكر أن المباراة النهائية لكأس مصر ستقام يوم السبت القادم، في ملعب يحدده اتحاد الكرة المصري في وقت لاحق.