قريب ضحية سقالة الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث ويطلب سفرها للعلاج بالخارج.. فيديو

قال عبد الرحمن التوني، أحد أقارب ضحية "سقالة الإسكندرية، إن سقوط السقالة بكل ما تحمله من حديد وخشب وطوب على "أميرة" من الطابق الثالث ، كان أثناء دخولها إلى عملها في كلية الطب مع زملائها، ، ولم يأت مُسعفون لحمل شقيقته ولكن العمال هم من حملوها.





وأضاف "التوني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه تم توجيه أميرة إلى العناية المركزة وتم التعامل معها بكل إهمال ولم يتم إجراء أشعة لها إلا في وقت متأخر .





وأوضح أحد أقارب ضحية "سقالة الإسكندرية" أنه وبعد إجراء فحوصات وأشعات تبين أنها أصيبت بشلل نصفى.. وأكد شهود عيان أن المبنى توجد فيه أعمال صيانة بسبب الأمطار.





وأشار "التوني" إلى أن التقرير الطبى الخاص بالكيميائية أميرة حنفى؛ أوضح أنها أصيبت بكسر فى ثلاث فقرات وقطع للحبل الشوكى (شلل نصفى)، وكسر مضاعف في القدم اليسرى وجرح قطعي، وكسر وتفتت لضلع من ضلوعها؛ مما سبب نزيفًا داخليًا، كسر فى اليد اليمنى، بالإضافة إلى عدد من الكدمات المختلفة.





ونوه الى أنها كانت مخطوبة منذ عام وكانت ستتزوج العام القادم، وأنها أكبر أشقائها وكانت تراعي والدتها لان والدها متوفي منذ سنوات، ووالدتها لا تعلم بما حدث لها حتى الآن؛ لأنها مريضة قلب مفتوح، ولا تستطيع الحركة، وكل ما نريده هو سفر أميرة إلى الخارج للعلاج لأنها تعرضت لحالة تشنجات أول أمس، والحالة تسوء.



