نشرة أخبار التوك شو | مفأجاة مستشار السيسي عن كورونا.. وتعليق أحمد موسى على تأهل الأهلي وخروج الزمالك.. وتحذيرات مكافحة كورونا

تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية...





هنّأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بمناسبة التأهل لنهائي كأس مصر، بعد هزيمة نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.





علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج نادي الزمالك من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من نادي طلائع الجيش. وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء: واضح إن الروح مش موجودة، وطلائع الجيش حقق مفاجأة وذهب للنهائي، وتتوالى الأمور في نادي الزمالك.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الزيادة فى عدد إصابات كورونا فى مصر متوقعة، مؤكدًا أن كثير من الحالات بسيطة وتحتاج للعلاج فى المنزل.





قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن التدريب ميدوزا 10 نتيجة مباشرة لزيارة الرئيس السيسي لليونان لدعم التعاون العسكري، مضيفا أننا في حاجة ماسة لمثل هذه التكتيكات المشتركة مع الدول التي تشاركنا نفس التحديات.





كشف السيد القصير وزير الزراعة، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير.





قالت الدكتور جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللقاحات ضد فيروس كورونا لابد أن تحصل على موافقة جهات دولية محايدة.





طمأن الدكتور وائل عباس مساعد وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، المواطنين على توافر السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن لدى الدولة احتياطيات من كل السلع الاستراتيجية.





نفى الفنان صلاح عبد الله في تعليقه على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك أن يكون أصيب بالقهر ، قائلاً: "أنا مع الوقت والخبرة قدرت أظبط نفسي ممكن أزعل لكن مش هتقدر عشان ماتش كورة".





قالت الدكتورة ماريا سمير، شقيقة ضابط بحري كيرلس سمير المختطف في نيجيريا، إن شقيقها يعمل مهندس ثالث علي مركب ميلان، مشيرة إلى أن آخر مرة تم التواصل معه كان يوم 25 أكتوبر في الصباح وكان على وشك التحرك من نيجيريا متوجها إلى الكاميرون.



