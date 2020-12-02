نصائح ضرورية للحفاظ على زجاج سيارتك

يعتبر زجاج السيارة من أهم القطع الهيكلية في سيارتك، فهو المسئول الأول عن أفضلية مستوى الرؤية وأيضًا يمنحك الأمان والحماية اللازمة عند مواجهة الهواء والأحوال الجوية المتقلبة خاصة مع حلول فصل الشتاء، لذلك يتطلب صيانة الزجاج الخاص بسيارتك بشكل مستمر لضمان أفضل مستوى رؤية الطريق.





يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح لحماية زجاج سيارتك لأطول فترة ممكن ودون أى تكاليف تذكر. لذلك





1- الابتعاد عن أشعة الشمس





قد يتعرض زجاج السيارة إلى العديد من المشكلات الحرارية، والتي تنتج عن أشعة الشمس المباشرة، فعند اصطفاف السيارة تحت تلك الأشعة ربما يحدث ذلك حالة من الاحتباس الحراري الداخلي للسيارة، و ينتج عنها تأثير كبير على زجاج السيارة و أيضا على مقصورة القيادة كافة، ومن الأفضل اقتناء مظلة شمسية يتم وضعها خلف الزجاج الأمامي والخلفي لحماية السيارة من الداخل، و لتقليل أشعة الشمس الضارة.





2- تجنب الأشجار وأعمدة الإنارة





عند اصطفاف السيارة عليك تجنب أماكن تواجد الأشجار وأعمدة الإنارة، فربما تسقط أحد الأفرع أو تتعرض لأمور مزعجة ناتجة عن سقوط تلك الأجسام، خاصة بحلول فصل الشتاء وبفعل الرياح العاتية والعواصف، فكل هذه الأمور واردة بفعل الطبيعة ولكن علينا الحذر والانتباه جيدًا إلى هذه النقاط وتجنب الوقوع في هذا الفخ المزعج.





3- مساحات السيارة

من الضروري للغاية التأكد من سلامة هذا الجزء الهام ومتابعة الأذرع المطاطية، لأن في تعرضها للتلف أو التآكل فقد تحدث أضرار بالغة ناتجة عن الاحتكاكات المباشرة بزجاج السيارة الأمامي أو الخلفي اذا كانت سيارتك تدعم هذه الخاصية، ولذلك ننصح باتباع أعمال الصيانة الدورية وصيانة مساحات السيارة من وقت الى آخر، ومن الضروري ايضا صيانة الأذرع المعدنية و متابعة عملها بكفاءة عالية، والتأكد من مقاسات مساحات سيارتك لاقتناء مثيلتها.