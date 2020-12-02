عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

، التي سقطت عليها سقالة بناء أثناء دخولها إلى مقر عملها في المجمع الطبي التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية ، إن المستشفى الجامعي ومستشفى العظام الذي هم به الآن، لم يتأخروا علينا في أي شيء، وعملوا اللازم وأكثر ، وأميرة تتلقى الرعاية الان ولكن الإصابة بالغة. قال مصطفى حنفي، شقيق أميرة





وأضاف مصطفي حنفي ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الإصابة حدثت نتيجة إهمال المقاول خصوصا أن السقالة التي سقطت تتحمل حمولة طن ولكن المقاول كان يضع عليها 5 أطنان طوب وحديد وخشب وهذا سبب سقوطها تزامنا مع دخول شقيقتي إلى العمل.





واوضح مصطفي حفني ، أن أميرة تعاني الآن من شلل نصفي ونحن لا نريد إلا علاجها .





وفي ذات السياق، قال الدكتور وائل نبيل عميد كلية طب جامعة الاسكندرية ، إن أميرة هي ابنة كلية الطب ، ونحن نتعهد بأن أي إجراء طبي يلزمها وتحتاجه؛ نحن سنتكفل به. ذاتأميرةابنة



