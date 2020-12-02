للحد من كورونا.. هولندا: ارتداء الكمامة "إجباريا" على المواطنين

أعلنت هولندا قرارا، مضمونه أن يكون ارتداء قناع الوجه إلزاميًا في الأماكن العامة الداخلية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، لتصبح من بين الدول الأخيرة في أوروبا التي تعلن اتخاذ هذا القرار، والذي سيتم تطبيقه على من تزيد أعمارهم على 13 عاما، في المباني العامة مثل المتاجر ومحطات السكك الحديدية ومصففي الشعر اعتبارًا من الثلاثاء.









ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تعد هولندا واحدة من أكثر البلدان تضررًا من الموجة الثانية من كوفيد-19 في أوروبا، وظل عدد الإصابات مرتفعا إلى 17 مليون حالة حتى الآن، بمعدل 5 آلاف حالة يوميا، وستظل قاعدة ارتداء قناع الوجه مستمرة لمدة 3 أشهر على الأقل.









ويتعرض من يخالف ارتداء قناع الوجه لدفع غرامة قدرها 95 يورو، مع رفض المحلات لدخول من لا يرتدي قناع وجه، وكذلك سيتعين على الطلاب والمعلمين ارتداء قناع عند التنقل حول المباني المدرسية ولكن ليس أثناء الدروس، وسيرتدي المدرسون الذين يتنقلون في الفصل أثناء التحدث غطاء للوجه.









تعفى أماكن العبادة من الكنائس والمعابد والمساجد، و يقول موقع حكومي على الإنترنت: "جعل أقنعة الوجه إلزامية في كل مكان تقريبًا يجعل القواعد أكثر وضوحًا.. نحن نريد منع انتشار فيروس كورونا"، وتأخرت هولندا في اتخاذ هذه الخطوة بعدما شكك العلماء فيما إذا كانت الأقنعة فعالة أم لا، وتحدث رئيس الوزراء عن المخاطر المحتملة التي يشكلونها وأشار إلى أنها أعطت الناس إحساسًا زائفًا بالأمان.









وفي بداية الأزمة، قيل للهولنديين إنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعاملوا مثل الأطفال مع حظر التجول والإجراءات الأخرى، وقد جعل ذلك من الصعب على الحكومة إقناع الناس الذين يحتاجون الآن إلى إخبارهم بما يجب عليهم فعله، وقد تسبب هذا التناقض في "الاستهتار" بالوباء.







