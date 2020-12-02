شاهد | انهيار والدة حمو بيكا من البكاء على الهواء.. وتوجه رسالة قاسية إلى هاني شاكر

دخلت والدة المطرب الشعبي حمو بيكا في نوبة بكاء علي الهواء مع الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها "صبايا"، قائلة: "اسجنِّي أنا يا أستاذ هاني وبلاش ابني.. علي الأقل هرتاح، ولا أشوفش ابني مرمي في السجن قصاد عنيا".





وأضافت والدة حمو بيكا خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "صبايا الخير" المُذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أنها علي استعداد أن تضحي بنفسها من أجل نجلها ولا تراه حزينًا أو مسجونًا، مُعلقة "مانتي أم يا أستاذة ريهام أم، وعارفة الضنا غالي إزاي".





من جهته، نفى مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، أن تكون أرباحه من منصة يوتيوب كبيرة، لافتًا إلى أنه اشترى السيارات التي يمتلكها بالقسط: "الناس فاكرة إن اليوتيوب بينزل كنز ودهب، وده غلط".





وأضاف "بيكا"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير"، عبر شاشة "النهار"، أن أرباحه الشهرية في بداية إطلاق قناته كانت 9 آلاف دولار، لكنها قلت ووصلت إلى ألفي دولار في الشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا: "خلاص مفيش، مصر كلها بتغني، إحنا مش معتمدين على يوتيوب وخلاص، لأنه بقى مليان أغاني".





وحول أزمة فرح الفنانين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وهجوم والد العروس الموسيقار هاني مهنا عليه، قال بيكا: "سمعت كلامه وزعلني، ده غلط، بيقولوا تعليم، هو لو كان فعلا بيعمل بالتعليم عمره ما كان هيعمل كده، لأن التعليم مقلش إنه يتكبر على واحد، هو لما طلع اتكلم عليّا لم يقلل مني، هل الناس حبته؟ اتهاجم، وهنادي محترمة وكويسة، وهي الوحيدة اللي رجعت لنا حقنا، لأننا غنينا بإرادتها، ومأخدناش أي حاجة، كنا رايحين نفرحها، هي بتحب بيكا وعمر وحسن، ولما طلبت لنا رحنا".



