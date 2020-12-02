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ديني

مبروك عطية: لم يفسد الدين إلا الجماعات والمصلون ممن لا يطبقون الشرع.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الشرط الأول الذي يجب أن يبحث عنه الرجل والمرأة عند اختيار شريك الحياة، هو الدين ولكن الدين الذي هو منهج حياة عند الأسرة كلها.


وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لم يفسد الدنيا إلا المصلون الذين لا يطبقون أوامر ونواهي الشرع الحنيف بالرغم من صلاتهم. مشددا على أن معنى "فاظفر بذات الدين تربت يداك" هو رضا الله عن هذا البيت بعدم وجود غيبة ولا نميمة ولا أكل حرام ولا استحلال حرمات الله فيه، فهذا هو الدين الحقيقي.


وأشار إلى أن الدين خلق، فلا يغرنك من يصلي أو يقرأ القرآن، منوها بأن الزواج نبحث فيه عن بيت يكفل للبنت عدم الإهانة وعدم الطمع فيها.


وتابع: الدين الآن أصبح شكليا ولم يطبق الناس حديث النبي "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".


وأكد أن هناك "خازوق كبير"-على حد وصفه-  وهو الجماعات التي تعتقد أن الدين عندهم، وحكر عليهم فقط، منوها بأن من يعتقد أن الدين في الجماعات فـ"دينه تعبان".


وأكد أن الجماعات في القرآن وصفت بأنها أمة واحدة وليست جماعات تشتت الأمة، بخلاف الجماعات المتشعبة سياسيا والتي نراها الآن في حياتنا.
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