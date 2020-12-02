هاني حتحوت: الزمالك يدرس إقالة باتشيكو عقب الخروج من كأس مصر.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة المؤقتة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، تدرس إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو، بعد الخسارة من طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والخروج من البطولة.
وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك نية لدى لجنة الكرة بالزمالك، بإقالة باتشيكو لسبب تواضع قدراته وسوء نتائج الفريق تحت قيادته.
وأوضح هاني حتحوت، إن لجنة الكرة بالزمالك، ترى أن باتشيكو انتهت مهمته مع الزمالك، خاصة وأن مهمته الأساسية كانت قيادة الفريق في مباريات دوري الأبطال.
وتأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعد ما تفوق على الزمالك، الثلاثاء، بثلاثة أهداف لواحد، في الدور قبل النهائي من المسابقة.
الطلائع حسم مقعده في المباراة النهائية، ليواجه الأهلي الذي تغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف .
ونجح أحمد سمير في تسجيل هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 36 من كرة ثابتة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تصويبة رائعة.
وامتد زمن المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ونجح أحمد سمير في تسجيل ثاني أهداف الطلائع في الدقيقة 95 من المواجهة، قبل أن يضاعف عمرو مرعي من تقدم الفريق بهدف ثالث بعد خطأ فادح من الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".
ويعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل.
وودّع الزمالك منافسات البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين من الدور قبل النهائي، بعد أيام قليلة من فقدان فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي.