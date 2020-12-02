ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني حتحوت: الزمالك يدرس إقالة باتشيكو عقب الخروج من كأس مصر.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:46 ص
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
Advertisements
محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة المؤقتة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، تدرس إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو، بعد الخسارة من طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والخروج من البطولة. 
وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك نية لدى لجنة الكرة بالزمالك، بإقالة باتشيكو لسبب تواضع قدراته وسوء نتائج الفريق تحت قيادته.

وأوضح هاني حتحوت، إن لجنة الكرة بالزمالك، ترى أن باتشيكو انتهت مهمته مع الزمالك، خاصة وأن مهمته الأساسية كانت قيادة الفريق في مباريات دوري الأبطال.

وتأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعد ما تفوق على الزمالك، الثلاثاء، بثلاثة أهداف لواحد، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

الطلائع حسم مقعده في المباراة النهائية، ليواجه الأهلي الذي تغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف .

ونجح أحمد سمير في تسجيل هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 36 من كرة ثابتة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تصويبة رائعة.

وامتد زمن المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح أحمد سمير في تسجيل ثاني أهداف الطلائع في الدقيقة 95 من المواجهة، قبل أن يضاعف عمرو مرعي من تقدم الفريق بهدف ثالث بعد خطأ فادح من الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".

ويعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل.

وودّع الزمالك منافسات البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين من الدور قبل النهائي، بعد أيام قليلة من فقدان فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كأس مصر.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية من طلائع الجيش

عمرو زكي عن هزيمة الزمالك بكأس مصر.. تحكيم عار ومدرب لا يستحق

إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الفوز.. ولم يتناسوا نهائي أفريقيا

الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائى الكأس أمام طلائع الجيش الخميس

قناة الزمالك: إيقاف 3 رؤوساء إدارات الشئون القانونية والإدارية والعلاقات العامة عن العمل

رسميا.. الأهلي يلاقي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

لمجابهة كورونا.. غلق 5 مراكز تعليمية بالإسكندرية.. شاهد

الزمالك يتصدر تويتر بعد الهزيمة الساحقة من طلائع الجيش

بعد خسارته أبطال أفريقيا.. طلائع الجيش يطيح بنادي الزمالك من بطولة كأس مصر

ميدو: «فيه لاعبين في الزمالك لازم يتعلموا الأدب»

رسميا.. الأهلي يلاقي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

تحرك عاجل من حملة ترامب لعرقلة نتائج الانتخابات في آخر ولاية أمريكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسوأ في ألمانيا.. مريض نفسي يتسبب في مجزرة بسيارة رينج روفر | فيديو

أقل من 201 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. صور

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية