هاني حتحوت: الزمالك يدرس إقالة باتشيكو عقب الخروج من كأس مصر.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة المؤقتة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، تدرس إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو، بعد الخسارة من طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والخروج من البطولة.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك نية لدى لجنة الكرة بالزمالك، بإقالة باتشيكو لسبب تواضع قدراته وسوء نتائج الفريق تحت قيادته.





وأوضح هاني حتحوت، إن لجنة الكرة بالزمالك، ترى أن باتشيكو انتهت مهمته مع الزمالك، خاصة وأن مهمته الأساسية كانت قيادة الفريق في مباريات دوري الأبطال.



