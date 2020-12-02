في أول يوم.. محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية لتطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة، والتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، والذي بدأ سريان تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.



كما كلف المحافظ غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية الصادر في هذا الشأن،وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد





ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الجهات التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، مطالبا رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية بتشكيل لجان متابعة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حزم.





وناشد المحافظ المواطنين من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالتعاون لتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية الجديدة ،مؤكدا على أن المواعيد الجديدة التي أقرتها الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية، وتوفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا منح الفرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية ومشروعات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي المظهر الحضاري والجمالي على الشوارع والميادين بكافة مراكز ومدن المحافظة.





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