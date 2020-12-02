يثير الحيرة والاستغراب.. هيكل معدني يختفي من أمريكا ويظهر في رومانيا | فيديو

بالتزامن مع اختفاء هيكل معدني أثري من ولاية يوتا الأمريكية دون ترك أي أثر، ظهر الهيكل العملاق مرة أخرى ولكن في أوروبا تحديدًا في رومانيا، بما يُثير الحيرة والاستغراب.





ظهر الاكتشاف الجديد في رومانيا، قبل يوم واحد من اختفاء الهيكل في ولاية يوتا دون أن يترك أي أثر، وتم رصد هذا المنولث الجديد في باتكا دوامني هيل في مدينة بياترا نيمت في شمال شرق رومانيا مقاطعة نيمت.





وبحسب السلطات، فإن مُشيد المونوليث أو (المنليث) مجهول، من غير المعروف أيضًا من أو ما الذي أقام هذا المونوليث الأخير، لكن المسئولين الرومانيين قالوا أني أيًا كان من طرحه كان يجب أن يطلب إذنًا من وزارة الثقافة في البلاد.





وقد تم رصده على بعد أمتار قليلة من المعلم الأثري المعروف قلعة Petrodava Dacian، وهي حصن بناه شعب داتشيان القديم بين 82 قبل الميلاد و 106 بعد الميلاد.





يبلغ ارتفاع العمود الثلاثي المعدني اللامع حوالي 13 قدمًا ويحمل تشابهًا تامًا مع العمود المختفي في صحراء يوتا.





وهذا بدوره يشبه المنليث الشهير الذي خلفه عرق من الفضائيين في فيلم الخيال العلمي لعام 2001: A Space Odyssey للمخرج ستانلي كوبريك.





أثار ظهور المُنليث في ولاية يوتا تكهنات أن يكون قد تم تشييده بواسطة الفضائيين، على الرغم من أن القصة الأكثر احتمالًا هي أنه تم وضعه هناك من قبل المخادعين والمشجعين لفيلم كوبريك.





قال مكتب إدارة الأراضي في ولاية يوتا خلال بيان: "لقد تلقينا تقارير موثوقة تفيد بأن الهيكل الذي تم تركيبه بشكل غير قانوني، والمشار إليه باسم" monolith "، قد تمت إزالته من مكتب إدارة الأراضي العامة (BLM) بواسطة جهة غير معروفة".





وأكدت BLM أن المبنى المختفي، الذي وصفته بأنه "ملكية خاصة"، قد تمت إزالته بواسطة "شخص أو مجموعة" مساء 27 نوفمبر، وأضافت أن أي تحقيق جنائي سيتولاه مكتب العمدة المحلي.





لم يكشف المسئولون قط عن مكان وجود المونولث بالضبط، لكن المحققين عبر الإنترنت حددوا موقعه بدقة، مما أدى إلى قيام عدد من المشاهدين الجريئين بالرحلة الصعبة لرؤيته.





وقال أحد هؤلاء ويدعى «مات ميسباخ» لوكالة الأنباء الفلسطينية بأنه وصل في وقت مبكر يوم 28 نوفمبر ليكتشف أنه قد تم نقله بالفعل، وتمامًا كما اختفى مونوليث يوتا فقد ظهر في رومانيا بشكل غامض.



