قفل الأمبير.. سائق يصل لأقصى سرعة وعقوبة قاسية في نهاية الطريق .. فيديو

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سائق خطير بعد أن صوّر نفسه وهو يتسابق مع سيارات أخرى وضرب سرعات فائقة على طرق ريفية مُتعرجة مقفلًا أمبير السرعة.





. في مقطع فيديو رهيب انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قام سائق متهور يدعى «جاستن دين جونز» بتصوير نفسه ممسكًا بمقود السيارة في يد والهاتف في اليد الأخرى، أثناء قيادته السيارة على أقصى سرعة





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وتسارع الرجل بالسيارة 30 ميلًا في الساعة في منطقة مسقط رأسه في ديفيد بليناليلي، وقد تخطى عدد من المركبات بسرعة جنونية وضح النهار، حيث تجاوز السائقين الآخرين بسرعة تصل إلى 120 ميلًا في الساعة على طريق A484 Loughor link البريطاني.





وفي مقاطع الفيديو المتعددة التي تم تصويرها بين 2، يمكن رؤية جونز وهو يخفض الكاميرا إلى عداد السرعة ليتباهى بأدائه أمام مشاهديه.





ولكن تم إيقافه خلال سباقاته بعدما حققت شرطة Dyfed-Powys في المقاطع واتهمته بثلاث تهم تتعلق بالقيادة الخطرة.





وحكمت المحكمة على جونز البالغ من العمر 30 عامًا، بالسجن لمدة عامين وحُرم أيضًا من القيادة لمدة خمس سنوات، كما تم منح أمر السلوك المعادي للمجتمع لسيارتيه Vauxhall Astra و BMW X5.





وقال الرقيب «إيان برايس» من شراكة Go Safe للسلامة على الطرق، إن مقاطع الفيديو "تظهر الخطر الكبير الذي يشكله على مستخدمي الطريق الآخرين".





وأضاف: "إنها رسالة واضحة أن هذا النوع من السلوك غير مقبول ويضمن إبعاد سائق خطير عن المجتمع ونأمل أن يمنحه الوقت الكافي للتفكير في أفعاله داخل السجن".





ويظهر في الفيديو جونز أثناء قيادته بسرعة غير طبيعية محاولًا تقفيل الأمبير، وهو يقود السيارة المسرعة بيد واحدة، وممسكًا بالهاتف باليد الأخرى.





وقد حقق المقطع آلاف المشاهدات عبر تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو ما دفع الشرطة للتحقيق في الواقعة وإلقاء القبض عليه، ليواجه عقوبة السجن لمدة عامين، مع الحرمان من القيادة، ومصادرة سياراته.